ప్రతీ సమస్యపై స్పదించేది.. ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, ప్రజల భద్రతలో ముందుండేది పోలీసే. అందుకే పోలీసు శాఖలోకి వచ్చాను. మాది హైదరాబాద్ కాచిగూడ. మొదటి ప్రయత్నంలోనే గ్రూప్–1 సాధించాను. నాన్న ఎండీ రౌఫ్ఒద్దీ న్, అమ్మ నూర్జానబేగం. నాన్న టైలరింగ్ పని చేసుకుంటూ చదివించాడు. నాన్న పడుతున్న కష్టాలు దగ్గర నుంచి చూశాను. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ప్రజలకు దగ్గరుండి సేవలందించడంతోపాటు భద్రత, రక్షణ కల్పించడంతో పోలీస్ శాఖ ముందుంటుంది. నా విజయం నా తల్లిదండ్రులకు అంకితం. నాకు మొదటి నుంచి సమాజ సేవ చేయడమంటే ఇష్టం. కుటుంబానికి దూరంగా ఉన్నా ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండి సేవ చేయడం ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. డీస్పీగా ఉద్యోగం సాధించినందుకు నేను గర్వంగా ఫీలవుతున్నా.
– ఎండీ.తాజొద్దీన్, ట్రెయినీ డీఎస్పీ