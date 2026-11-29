మాది జనగాం. నాన్న దేవేందర్రెడ్డి, తల్లి అంజలిదేవి. నాన్న చిరు వ్యాపారం చేస్తూ కష్టపడి చదివించాడు. అమ్మ గృహిణి. 10వ తరగతిలో మండల టాపర్గా నిలవడంతో బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో సీటొచ్చింది. కెమికల్ ఇంజనీర్లో బీటెక్ పూర్తి చేశాను. సివిల్స్ సాధించాలనే లక్ష్యంతో యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ అవుతుండగా 2024లో గ్రూప్–1 నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. దీంతో గ్రూప్–1 సాధించాను. శిక్షణ సమయంలో ఎన్ఐసీఎఫ్(నేషనల్ ఇన్స్టిటూ్య్ట్ ఆఫ్ క్రిమినాలోజి అండ్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్) నుంచి గోల్డ్మెడల్ సాధించాను. చదువుకునే సమయంలో పోలీసు యూనిఫాం వేసుకున్న అధికారులను చూసినప్పుడు పోలీస్ ఉద్యోగం మస్త్ ఉంటది అనుకునే వాణ్ని. డీఎస్పీ ట్రైనింగ్లో చాలా నేర్చుకున్నాను. పోలీసు ఉద్యోగం అంటే ప్రజలతో అటాచ్మెంటు ఎక్కువగా ఉంటుంది. యువతపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తా. డ్రగ్స్, సైబర్క్రైం నేరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి పోలీసు వ్యవస్థపై ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని మరింతగా పెంచేందుకు కృషి చేస్తాను. – ఆదిశేషురెడ్డి, ట్రెయినీ డీఎస్పీ