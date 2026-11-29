మంచిర్యాలక్రైం: పోలీస్శాఖలో ప్రతీ ఉద్యోగి ఆరోగ్య సమస్యల గుర్తించేందుకు ‘ఫిట్ కాప్’ యాప్లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలని రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్ అదనపు డీసీపీ శ్రీనివాస్ అన్నారు. రామగుండం కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో శనివారం ఫిట్ కాప్ యాప్పై హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫౌండేషన్, ఇతర సంస్థల సహకారంతో ఒక్క రోజు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతీ పోలీస్స్టేషన్ నుంచి ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లను ఎంపిక చేసి ఫిట్ కాప్ యాప్ వినియోగంపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. పోలీస్ సిబ్బంది తమ వ్యక్తిగత ఆరోగ్య వివరాలను నమోదు చేసే విధానాన్ని వివరించారు. ఫిట్ కాప్ ద్వారా పోలీస్ల ఆరోగ్య పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు. పోలీస్ ఉద్యోగి తమ కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు యాప్లో పొందుపర్చాలని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీ కోర్ సీఐ చంద్రశేఖర్గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.