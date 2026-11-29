బెల్లంపల్లి: బెల్లంపల్లి సబ్ కలెక్టర్ ఇనుకొండ ఈశ్వర సత్యసాయి దుర్గ(ఐఈఎస్ఎస్డీ) మనోజ్ బదిలీ అయ్యా రు. ఈ మేరకు శనివా రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రెటరీ సంజయ్ జాజు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆయన స్థానంలో కొత్తగా మరెవరిని నియమించలేదు. మనోజ్ను హైదరాబాద్ మెట్రోరైల్ లిమిటెడ్ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా నియమించారు. 2023 ఐఏఎస్ బ్యాచ్కు చెందిన ఆయన శిక్షణ పూర్తి కాగానే 2025 జూలై 24న బెల్లంపల్లి సబ్ కలెక్టర్గా నియమితులయ్యారు. ఆగస్టు 7న ఉద్యోగ బాధ్యతలు చేపట్టారు. బెల్లంపల్లిలో దాదాపు 15నెలలు ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికలు సజావుగా నిర్వహించారు. భూసమస్యలు, భూ వివాదాల పరిష్కారానికి తనదైన శైలిలో కృషి చేశారు.