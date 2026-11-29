రామకృష్ణాపూర్: జిల్లాలోని చారిత్రక గాంధారి ఖిల్లా పర్యాటక, ట్రెక్కింగ్ ప్రదేశంగా మరింత ప్రాచుర్యం పొందనుంది. ప్రకృతి అందాలకు నిలయంగా, పురాతన చారిత్రక కట్టడాలకు చిరునామాగా ఉన్న మందమర్రి మండలం బొక్కలగుట్ట శివారులోని గాంధారి ఖిల్లా వద్ద ఆదివారం భారీ స్థాయిలో ‘గాంధారి ఖిల్లా ట్రెక్కింగ్–2026’ నిర్వహణకు సర్వం సిద్ధమైంది. యువతలో ఫిట్నెస్పై ఆసక్తిని పెంపొందిచడంతోపాటు ఈ ప్రాంత చారిత్రక వారసత్వ సంపదను వెలుగులోకి తీసుకురావడం, ప్రకృతి అందాలను మరింత మందికి పరిచయం చేయడం ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన లక్ష్యం. జిల్లా రన్నర్స్ అండ్ ట్రెక్కర్స్, యూత్ హాస్టల్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా బెల్లంపల్లి యూనిట్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో అటవీ శాఖ అనుమతితో ఈ ట్రెక్కింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. జిల్లాతోపాటు కుమురంభీంఆసిఫాబాద్, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, వరంగల్, నిజామాబాద్, నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల నుంచి ట్రెక్కింగ్ ఔత్సాహికులు, వాకర్స్, రన్నర్స్, ప్రకృతి ప్రేమికులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరుకానున్నారు.
చారిత్రక ఆనవాళ్లు..
గాంధారి ఖిల్లా చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగిన పురాతన ప్రదేశం. కొండల మధ్య విస్తరించిన ఈ ఖిల్లా ప్రకృతి సౌందర్యంతోపాటు చారిత్రక ఆనవాళ్లను తనలో దాచుకుంది. ఎత్తయిన కొండలు, రాతి నిర్మాణాలు, పురాతన కట్టడాలు, కొండలపై నుంచి కనిపించే ప్రకృతి దృశ్యాలు ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ఖిల్లాలో కనిపించే చారిత్రక నిర్మాణాలు గత కాలపు వైభవాన్ని గుర్తుచేస్తూ సందర్శకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తాయి. చారిత్రక కట్టడాలను వీక్షిస్తూ, కొండ మార్గాల్లో నడుస్తూ ప్రకృతిని ఆస్వాదించే అవకాశం ట్రెక్కింగ్ ద్వారా కలుగనుంది.
నాలుగు మార్గాలు గుర్తింపు..
గాంధారి ఖిల్లాను ట్రెక్కింగ్ ప్రదేశంగా అభివృద్ధి చేయడంలో స్థానిక వాకర్స్ అండ్ రన్నర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులు కొంతకాలంగా కృషి చేస్తున్నారు. ఖిల్లా పరిసరాల్లో ట్రెక్కింగ్ నిర్వహిస్తూ, అక్కడి కొండ మార్గాలను పరిశీలిస్తూ ట్రెక్కింగ్కు అనువైన మార్గాలను గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఖిల్లాపైకి చేరుకునేందుకు నాలుగు వేర్వేరు మార్గాలను గుర్తించినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు స్థానికంగా నిర్వహిస్తున్న ట్రెక్కింగ్ కార్యక్రమాలను మరింత విస్తృత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనే సంకల్ప ంతో ఈసారి పెద్ద ఎత్తున నిర్వహణకు ముందుకొచ్చారు.
అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి..
గాంధారి ఖిల్లాలో ట్రెక్కింగ్కు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు నిర్వాహకులు శ్యాంసుందర్రెడ్డి, గుడికందుల రమేష్ తెలిపారు. ట్రెక్కర్లు ఉదయం 5.30 గంటలకు బొక్కలగుట్టలోని గాంధారి ఖిల్లా వద్ద రిపోర్ట్ చేయాలని, ఉదయం 6గంటలకు ట్రెక్కింగ్ ప్రారంభమై 11 గంటలకు పూర్తవుతుందని వెల్లడించారు.