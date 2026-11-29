మంచిర్యాలక్రైం: ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో నేపథ్యం. కానీ అందరిది ఒక్కటే లక్ష్యం. సర్కారు కొలువు సాధించడం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని అందరూ కలలు కంటారు. సాధించే క్రమంలో అపజయం ఎదురైనా వెనక్కి తగ్గని వారే విజేతలుగా నిలుస్తారు. వీరు అపజయాన్ని విజయానికి మెట్లుగా మలుచుకున్నారు. సవాళ్లు ఎదుర్కొని వెనుకడుగు వేయకుండా శ్రమించారు. ఉద్యోగం సాధించారు. సక్సెస్ వారిని సమాజానికి సరికొత్తగా పరిచయం చేసింది. టీజీపీఎస్సీ 2024లో వెలువడిన నోటిఫికేషన్ ద్వారా నిర్వహించిన గ్రూప్–1 పరీక్షల్లో విజయం సాధించి డీఎస్పీలుగా ఎంపికయ్యారు. శిక్షణ పూర్తి కావడంతో నలుగురిని రామగుండం పోలీసు కమిషనరేట్కు క్షేత్రస్థాయి శిక్షణ నిమిత్తం కేటాయించారు. వచ్చే ఏడాది ఆగస్టు వరకు వివిధ పోలీసుస్టేషన్లలో విధులు నిర్వర్తిస్తూ శిక్షణ పూర్తి చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగ సాధనలో ఎదురైన అనుభవాలను ‘సాక్షి’తో పంచుకున్నారు.