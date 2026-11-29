మంచిర్యాలరూరల్(హాజీపూర్): గ్రామాల్లో నిర్మిస్తున్న గ్రామ సమైఖ్య భవనాలు మహిళల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీగా నిలుస్తాయని మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్రావు అన్నారు. శనివారం హాజీపూర్ మండలం దొనబండలో గ్రామ సమైఖ్య భవన నిర్మాణానికి జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ చంద్రయ్య, డీఆర్డీఓ, డీపీఓ కిషన్తో కలిసి ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్రావు భూమి పూజ చేశారు. ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ వీబీజీ–రామ్జీ పథకం కింద రూ.10 లక్షల అంచనా వ్యయంతో రెండు గ్రామ సమైఖ్య భవనాలు నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దొనబండ, పెద్దంపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో రూ.6 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. సర్పంచ్ బేతు రమాదేవి విజ్ఞప్తి మేరకు దొనబండ, బుద్దిపల్లి గ్రామాల్లో రహదారులు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పనులు చేపడుతామని హామీ ఇచ్చారు.
చీరల పంపిణీ
ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకంలో భాగంగా మహిళా సంఘాల సభ్యులకు ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్రావు ఇందిరమ్మ చీరలు పంపిణీ చేశారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు మంజూరు పత్రాలు అందజేశారు. నియోజకవర్గంలో 24 వేలకు పైగా ఇందిరమ్మ చీరలు మంజూరు కాగా ఇప్పటివరకు 23 వేల చీరలు పంపిణీ చేసినట్లు తెలిపారు. సర్పంచ్ బేతు రమాదేవి, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ బానేశ్, తహసీల్దార్ పుష్పలత, ఎంపీఓ సుమన్, పంచాయతీ రాజ్ ఈఈ అన్వర్, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.