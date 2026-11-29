మంచిర్యాలక్రైం: గాంధీ, అంబేడ్కర్ స్ఫూర్తితో మనువాదం, మతోన్మాదాన్ని అంతం చేస్తామని జై భారత్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఖదిజ్ఞాసి విజయవిహారం రమణమూర్తి అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని షాదీఖానలో శనివారం నిర్వహించిన జైభారత్ సామాజిక విప్లవ రణభేరి నాలుగవ సభకు ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అంబేడ్కర్, గాంధీజీ ఆశయాలపై విషం చిమ్ముతున్న మతోన్మాదులు, మనువాదులను ఎదుర్కోనేందుకు జైభారత్ సామాజిక రణభేరి పని చేస్తోందని తెలిపారు. అనంతరం రాష్ట్రాల వారీగా వివిధ సామాజిక వర్గాల ఆర్థిక, సాంఘిక, విద్య, ఉద్యోగపరమైన స్థితిగతుల సమాచారాన్ని సేకరించి, మదింపు చేసే రీతిలో దేశ వ్యాప్తంగా సమగ్రమైన కులగణన జరపాలని, చట్టసభల్లో బీసీలు, మహిళలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని సభలో తీర్మానం చేశారు. సామాజిక విప్లవ రణభేరి రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఖదిజ్ఞాసి సైదయ్య, లోక్నాథ్, రజనీ, మధుమాదిగ, గణేష్, వీరయ్య, జీవన్ సెల్వారాణి, కర్రె లచ్చన్న, కాశీ సతీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.