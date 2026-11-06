 వ్యాసపురిలో ‘పసలపూడి’ పూజలు | - | Sakshi
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వ్యాసపురిలో ‘పసలపూడి’ పూజలు

Nov 6 2026 11:48 PM | Updated on Nov 6 2026 11:48 PM

బాసర: ప్రముఖ సనాతన ధర్మ ప్రచారకులు, ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగకర్త, వేద పండితుడు బ్రహ్మశ్రీ పసలపూడి శ్రీనివాస బంగారయ్య శర్మ శుక్రవారం బాసర క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్నారు. వేకువజామునే ఆలయానికి చేరుకున్న ఆయన శ్రీజ్ఞాన సరస్వతి, మహాలక్ష్మి, మహాకాళి అమ్మవార్ల అభిషేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం అమ్మవార్లకు నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలు, అర్చనల్లో పాల్గొని అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. అంతకుముందు క్షేత్రానికి వచ్చిన శర్మకు వ్యాసపురి సంక్షేమ సంఘం వైదిక బృందం పూర్ణకుంభంతో ఘనంగా స్వాగతం పలికింది. ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు సంజీవ్‌ పూజారి బాలాలయంలో శర్మకు అమ్మవారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేసి, శాలువాతో సన్మానించారు.

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