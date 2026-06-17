 భూ సమస్య పరిష్కరించాలని టవర్‌ ఎక్కి నిరసన | - | Sakshi
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భూ సమస్య పరిష్కరించాలని టవర్‌ ఎక్కి నిరసన

Jun 20 2026 12:01 AM | Updated on Jun 20 2026 12:01 AM

భీమిని: భూ సమస్యను పరిష్కరించి తనకు న్యాయం చేయాలని ఓ రైతు సెల్‌ టవర్‌ ఎక్కి హల్‌చల్‌ చేసిన ఘటన మండలంలోని చిన్నగుడిపేట(తెనుగుపల్లి) గ్రామంలో శుక్రవారం జరిగింది. బాధితుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. చిన్నగుడిపేట గ్రామానికి చెందిన రెడ్డి స్వామి చిన్నగుడిపేట శివారులో సర్వే నంబర్‌ 107లో 2 ఎకరాల 16 గుంటల భూమిని గత పదేళ్ల క్రితం ఏటకారి రామయ్య దగ్గర ఒప్పంద పత్రాల ద్వారా కొనుగోలు చేశాడు. ఈ భూమిలో ఎకరం 16 గుంటలు కమలాపూర్‌ ప్రాజెక్టు కాలువలో ముంపునకు గురైంది. మిగిలిన ఎకరం భూమిలో తాను కాస్తులో ఉన్నా, మరొకరికి పట్టా చేయడంతో సెల్‌టవర్‌ ఎక్కి నిరసన తెలిపాడు. తనకు న్యాయం చేయకుంటే దూకి చనిపోతానని రైతు రెడ్డి స్వామి బెదిరించాడు. విషయం తెలుసుకున్న కానిస్టేబుల్‌ లక్ష్మణ్‌చారితో పాటు పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని బాధితుడికి న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో కిందకు దిగాడు. రెడ్డిస్వామి గత ఏప్రిల్‌ 28న తహసీల్దార్‌ కార్యాలయం ఆవరణలో పురుగుల మందు డబ్బాతో ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. భూ సమస్య ఉంటే పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పరిష్కరించుకోవాలని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడవద్దని నచ్చజెప్పి పోలీసులు ఇంటికి పంపారు.

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