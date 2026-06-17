ఉట్నూర్రూరల్: ప్రపంచ సికిల్ సెల్ డే సందర్భంగా శుక్రవారం ఐటీడీఏ కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలో అడిషనల్ డీఎంహెచ్వో కుడిమేత మనోహర్ ఆధ్వర్యంలో వైద్య సిబ్బందికి అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ సికిల్సెల్ అనీమియా అనేది వంశపారంపర్యంగా సంక్రమించే రక్త సంబంధిత వ్యాధి అన్నారు. రోగులు తీవ్రమైన నొప్పులు, రక్తహీనత, అలసట, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో వ్యాధి ప్రభావం అధికంగా ఉన్నందున ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించేందుకు గ్రామస్థాయిలో మరిన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు. వ్యాధి లక్షణాలు, నిర్ధారణ పరీక్షలు, చికిత్స విధానాలు, పోషకాహారం ప్రాధాన్యత, జన్యు సలహాలు ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలపై సిబ్బందికి వివరించారు. ఏపీఓ (జనరల్) వసంతరావు, ఏపీఓ పీవీటీజీ భాస్కర్, వివిధ శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది, ఆశా కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.