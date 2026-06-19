మంచిర్యాలటౌన్: ప్రతి ఒక్కరూ సికిల్సెల్పై అవగాహన కలిగి ఉండాలని జిల్లా ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్, డిప్యూటీ డీఎంహెచ్వో డాక్టర్ సుధాకర్నాయక్ అన్నారు. ప్రపంచ సికిల్సెల్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో మంచిర్యాల ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి వద్ద సికిల్సెల్ వ్యాధిపై అవగాహన ర్యాలీని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి ఆర్ఎంవో డాక్టర్ శ్రీధర్, సికిల్సెల్ తలసేమియా జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు కాసర్ల శ్రీనివాస్, చుంచు శంకర్వర్మ, అవినాష్, కంకణాల భాస్కర్రెడ్డి, జిల్లా మాస్ మీడియా అధికారి బుక్క వెంకటేశ్వర్, అల్లాడి శ్రీనివాస్, నాందేవ్, వెంకటేశ్వర్లు, శ్రీనివాస్, పుట్ట సత్తయ్య పాల్గొన్నారు.