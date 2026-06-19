● మహిళలకు అండగా చట్టం ● జిల్లాలో 60 అంతర్గత కమిటీలు ఏర్పాటు ● అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల్లో అమలుకు చర్యలు

మంచిర్యాలటౌన్: పని ప్రదేశాల్లో మహిళలపై లైంగిక వేధింపుల నివారణ, నిషేధం, పరిహారం చట్టం(పోష్)–2013 అమలుకు జిల్లా మహిళా, శిశు, దివ్యాంగులు, వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ చర్యలు ముమ్మరం చేసింది. ఆ శాఖలోని జిల్లా మహిళ సాధికారత కేంద్రం జిల్లాలో చట్టం అమలుకు కమిటీలు వేయడం, అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలు విస్తృతంగా చేపడుతోంది. మహిళలకు సురక్షితమైన పని వాతావరణాన్ని కల్పించేందుకు, లైంగిక వేధింపుల నుంచి రక్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ చట్టం తీసుకు రాగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలు, సంస్థల్లో అమలు చేసేలా కమిటీలు వేస్తున్నారు. పది మంది అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులున్న ప్రతీ ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, కార్పొరేట్, అసంఘటిత రంగ సంస్థలకు ఈ చట్టం వర్తిస్తుంది. దీంతో జిల్లాలోని పలుచోట్ల పోష్ చట్టంపై అవగాహన కల్పించేలా బోర్డులు ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు ప్రతీ ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల్లో అవగాహన కల్పిస్తూ పోస్టర్లు అందిస్తున్నారు. జిల్లాలో ఇప్పటికే రెండుసార్లు పోష్ చట్టం అమలుపై జిల్లాస్థాయిలో కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ ఆధ్వర్యంలో సన్నాహాక సమావేశం నిర్వహించారు.
కమిటీకి ఫిర్యాదు
పది మంది కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగులు ఉన్న సంస్థలు తప్పనిసరిగా అంతర్గత కమిటీ(ఇంటర్నల్ కంప్లయింట్ కమిటీ(ఐసీసీ)) ఏర్పాటు చేసుకుని అందులో ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉండేలా చూడాలి. జిల్లా స్థాయి కమిటీలో ఒకరు ప్రిసైడింగ్ అధికారిగా వ్యవహరించనుండగా.. జిల్లా స్థాయి కమిటీకి కలెక్టర్ చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు. లైంగిక వేధింపుల్లో బాధితురాలు సంఘటన జరిగిన మూడు నెలల్లోపు రాతపూర్వకంగా ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేయాల్సి ఉంటుంది. పోర్టల్లోనూ ఫిర్యాదు చేసేందుకు అవకాశం ఉండగా.. మహిళా హెల్ప్లైన్ టోల్ఫ్రీ 181కు సమాచారం ఇవ్వవచ్చు. ఫిర్యాదు స్వీకరించిన 90 రోజుల్లోపు విచారణ పూర్తి చేసి కమిటీ చర్యలు తీసుకోవడం, ఆరోపణలు రుజువైతే కంపెనీ నిబంధనల ప్రకారం క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవడం, బాధితురాలికి వేతనం, మానసిక క్షోభ ఆధారంగా పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల్లో 60 అంతర్గత ఫిర్యాదు కమిటీలు ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని షీబాక్స్ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేశారు. వీటిలో ప్రభుత్వ జిల్లాస్థాయి కార్యాలయాల్లో 31 అంతర్గత కమిటీలు, ఉప జిల్లాస్థాయి కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, మండల కార్యాలయాల్లో 17, ప్రైవేటు సంస్థలు, షాపింగ్ మాల్స్, దుకాణాల్లో 12 అంతర్గత కమిటీలు ఉన్నాయి.
చట్టం పరిధిలోకి వచ్చే పని ప్రదేశాలు ఇవే..
పోష్ చట్టం పరిధిలోకి వచ్చే పని ప్రదేశాల్లో సంఘటిత రంగం, అసంఘటిత రంగాలుగా విభజించారు. సంఘటిత రంగంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు(ఎన్జీవోలు), ఆస్పత్రులు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, క్రీడా సంస్థలు, పోటీలు జరిగే ప్రదేశాలను చేర్చారు. అసంఘటిత రంగంలో ఇటుక బట్టీలు, ఉపాధి హామీ పనుల ప్రదేశాలు, కిరాణ దుకాణాలు, వ్యవసాయ, భవన నిర్మాణ రంగం, ఇళ్లల్లో పనిచేసే వారు పోష్ చట్టం పరిధిలోకి వస్తారు. ఆయా పని ప్రదేశాల్లో ఎక్కడైనా లైంగిక హింస జరిగినప్పుడు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేలా పోష్ చట్టాన్ని రూపొందించారు.
జిల్లాలో 60 కమిటీలుఏర్పాటు