● జీతాల నుంచి బీమా డబ్బులు కోత ● ఐదు నెలలుగా బీమా కంపెనీకి చెల్లించని యాజమాన్యం

కాసిపేట: కార్మికుల సంక్షేమానికి కృషి చేయాల్సిన సిమెంటు కంపెనీ యాజమాన్యం వారి జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతోంది. జీతాల నుంచి బీమా సొమ్ము రికవరీ చేస్తున్నా సంబంధిత సంస్థకు చెల్లించకపోవడంతో కార్మికుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. మండలంలోని దేవాపూర్లో ఆదాని సిమెంటు కంపెనీలో శాశ్వత కార్మికులు 265మంది, లోడింగ్ కార్మికులు 250 మంది వరకు పని చేస్తున్నారు. లోడింగ్ కార్మికులు ఇష్టం ఉన్నవారు బీమా పాలసీ చేయించుకుని చెల్లిస్తారు. శాశ్వత కార్మికులు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పాలసీ తీసుకుంటారు. కుటుంబ భద్రతకు ఎల్ఐసీ(జీవిత బీమా సంస్థ)లో బీమా చేయించి ఒకేసారి చెల్లించలేక నెలవారీగా వేతనాల్లో రికవరీ పెట్టుకుంటారు. ఓరియంట్ సిమెంటు కంపెనీ ప్రారంభం నుంచి ఈ ప్రక్రియ సజావుగా సాగుతుండగా.. ఇటీవల యాజమాన్యం మారి ఆదాని గ్రూపు కొనుగోలు చేయడంతో వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహణ సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో జీతాలు ఇవ్వడం తప్ప ఇలాంటి అంశాలతో యాజమాన్యానికి సంబంధం లేదని నెలవారీ ప్రీమియం రికవరీ చేస్తున్నా ఐదు నెలలుగా సంబంధిత బీమా సంస్థకు చెల్లించడం లేదు. యూనియన్లు, కార్మికులు ఈ విషయమై ప్రశ్నిస్తే.. వెసులుబాటు కల్పించడమా? బ్యాంకు ద్వారా చెల్లించడమా అనేది నిర్ణయం తీసుకుంటామని యాజమాన్యం కాలయాపన చేస్తోంది.
ఏదైనా జరిగితే ఎవరిది బాధ్యత..
యాజమాన్యం బీమా ప్రీమియం రికవరీ చేస్తుండడంతో కార్మికులు ధీమాగా ఉన్నారు. అనుకోని విధంగా కార్మికుడికి ఏదైనా జరిగితే పాలసీ వర్తించదు. ఆ కార్మికుడి కుటుంబం రోడ్డున పడాల్సిందే. కార్పొరేట్ పాలసీల పేరుతో అన్యాయం చేయడం దారుణమని కార్మికులు వాపోతున్నారు. ఒక్కో కార్మికుడు స్థాయిని బట్టి రూ.వెయ్యి నుంచి రూ.10వేల వరకు ప్రీమియం చెల్లించే పాలసీలు చేయించుకున్నారు. రికవరీ చేసిన బీమా డబ్బులు సంస్థకు లేదా కార్మికుడికి చెల్లిస్తామని చెబుతున్న యాజమాన్యం కార్మికుడికి ఏదైనా జరిగితే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
గ్రూపు ఇన్స్యూరెన్స్కు మంగళం
గ్రూపు ఇన్స్యూరెన్స్ పేరుతో కార్మికుడి నుంచి రూ.100 కోత విధించిన యాజమాన్యం 2018 నుంచి అమలు చేయడం లేదని కార్మికులు ఆరోపిస్తున్నారు. తమ పాలసీలో లేదంటూ అమలు చేయడం లేదని, కోత మాత్రం విధించడం ఎంతవరకు న్యాయమని ప్రశ్నిస్తున్నారు. యాజమాన్యం స్పందించి పాత పద్ధతిని అమలు చేయాలని కోరుతున్నారు.