మహిళల ఆరోగ్యమే భాగ్యం!

స్వయం సహాయ సంఘాల సభ్యులకు ఆరోగ్య పరీక్షలు
పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఐదు మండలాలు ఎంపిక
పది రోజుల్లో 956మందికి పూర్తయిన పరీక్షలు
దండేపల్లి: మహిళలు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడంతోపాటు సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండేందుకు మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల్లో సభ్యులందరికీ ఆరోగ్య పరీక్షల నిర్వహణకు గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ(సెర్ప్), జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ(డీఆర్డీఏ) ఆధ్వర్యంలో చర్యలు చేపట్టాయి. పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద జిల్లాలో మొదటగా దండేపల్లి, హాజీపూర్, కాసిపేట, మందమర్రి, జైపూర్ మండలాలను ఎంపిక చేశాయి. స్వయం సహాయక సంఘాల్లో సభ్యులుగా ఉన్న ప్రతీ మహిళకు ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించాలనే లక్ష్యంతో ఈ నెల 8నుంచి ఎంపిక చేసిన మండలాల్లోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న అనారోగ్య సమస్యలను గుర్తించి ప్రాథమిక చికిత్స అందించడంతోపాటు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. వ్యాధులు ముదిరి అనారోగ్యానికి గురి కాకుండా ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించి మెరుగైన చికిత్స తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. స్థానికంగా వైద్యం అందించలేని వ్యాధులకు ప్రత్యేక వైద్య సేవలు అందించే పెద్దాస్పత్రులకు సిఫారసు చేస్తున్నారు. ఈ శిబిరాల్లో 38రకాల ఉచిత వైద్య పరీక్షలతో మహిళలకు సుమారు రూ.3వేల నుంచి రూ.4వేల వరకు ఖర్చులు ఆదా అవుతున్నాయి.
రోజుకు 30 నుంచి 50 మందికి..
ఆరోగ్యవంతమైన సమాజ నిర్మాణంలో భాగంగా ప్రధానంగా మహిళలను సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో సెర్ప్ సిబ్బంది ఆయా మండలాల్లో వైద్య సిబ్బందితో పరీక్షలు ప్రారంభించారు. ఐకేపీ వీవోఏలు సంఘాల మహిళలను అందుబాటులో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లి వైద్య పరీక్షలు చేయిస్తున్నారు. రోజుకు సుమారు 30నుంచి 50 మందికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. విడతల వారీగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా అంతటా విస్తరించనున్నారు. జిల్లాలో 10,623 మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల్లో సుమారు 1,12,352 మంది మహిళలు సభ్యులుగా ఉన్నారు. గత పది రోజుల్లో ఎంపిక చేసిన ఐదు మండలాల్లో 956 మంది మహిళలకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. దశలవారీగా సభ్యులందరికీ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించే విధంగా సెర్ప్ అధికారుల ఆదేశాల మేరకు గ్రామైక్య సంఘాల లీడర్లు, వీవోఏలు క్షేత్రస్థాయిలో ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అవుతున్నారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఈ కార్యక్రమం విజయవంతానికి ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నట్లు డీపీఎం స్వర్ణలత తెలిపారు.