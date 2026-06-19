క్రమశిక్షణతో చదివి లక్ష్యాలు సాధించాలి

మంచిర్యాలఅర్బన్: విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో చదువుకుని ఉన్నత లక్ష్యాలు సాధించాలని జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ అన్నారు. ప్రజాపాలన–ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా మే 11నుంచి 19వరకు నిర్వహించిన బడిబాట కార్యక్రమం ముగింపు సందర్భంగా శుక్రవారం జిల్లా సైన్స్ సెంటర్లో విద్యార్థులకు ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న వసతుల కారణంగా నాలుగేళ్లుగా విద్యార్థుల నమోదు పెరిగిందని, పదవ తరగతిలో 97.50శాతం ఫలితాలు వచ్చాయని తెలిపారు. పీజీఐలో జిల్లా రాష్ట్రంలోనే మూడో స్థానంలో ఉందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఆర్డీఏ పీడీ కిషన్, సెక్టోరియల్ ఆఫీసర్ కృష్ణమూర్తి, ఎంఈవో మాళవిదేవి, డీఆర్డీ అదనపు ప్రాజెక్టు ఆఫీసర్ అంజయ్య, టీఎస్డబ్ల్యూఆర్ఆర్సీవో రమాకళ్యాణి, డీఆర్డీఏ డీపీఎం సారయ్య, సమన్వయకర్త ఏఎస్ఎన్ మూర్తి పాల్గొన్నారు.
పనులు వేగవంతం చేయాలి
మంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలు, కస్తూరిబా గాంధీ విద్యాలయాలు, మహాత్మా జ్యోతిబాపూలే పాఠశాలలు, సంక్షేమ వసతిగృహాలు, ఇతర విద్యాసంస్థల భవనాలు, గ్రామ పంచాయతీల్లో వీవో భవనాలు, పంచాయతీ కార్యలయాల భవనాలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాల భవనాల నిర్మాణాలు వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ అన్నారు. శుక్రవారం కలెక్టరేట్లో ఆయా శాఖల అధికారులతో భవన నిర్మాణాల పురోగతిపై సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి అధికారి కిషన్, పంచాయతీరాజ్, ఇంజనీరింగ్ విభాగం డీఈలు, ఏఈలు పాల్గొన్నారు.
త్వరగా పూర్తి చేయాలి
జైపూర్: జిల్లాలోని ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో నిర్మాణ పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ అధికారులకు ఆదేశించారు. శుక్రవారం మండలంలోని గంగిపల్లి ప్రభుత్వ పాథమికోన్నత పాఠశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రం, మండల కేంద్రంలోని కేజీబీవీ సందర్శించి అదనపు గదులు, భోజనశాలలు, మూత్రశాలల నిర్మాణ పనులు పరిశీలించారు. ఎంపీడీవో సత్యనారాయణ, అధికారులు పాల్గొన్నారు.