ఓటరు జాబితా సవరణ విజయవంతం చేయాలి

మంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావు లేకుండా విజయవంతం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్రెడ్డి అన్నారు. శుక్రవారం హైదరాబాద్ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కలెక్టర్, అదనపు కలెక్టర్, ఈఆర్వోలు, ఏఈఆర్వోలతో కలిసి ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ కార్యక్రమంపై సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ నెల 25 నుంచి జూలై 24 వరకు బూత్ స్థాయి అధికారులు ప్రతీ ఇంటికి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందజేస్తారని, పూర్తి చేసిన తర్వాత తీసుకుంటారని తెలిపారు. బూత్ స్థాయి అధికారులు, ఏజెంట్ల సమావేశాలు నిర్వహించాలని అన్నారు. జూలై 24లోగా పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ, 31న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణ, జూలై 31 నుంచి ఆగస్టు 30 వరకు అభ్యంతరాల స్వీకరణ, సెప్టెంబర్ 28 వరకు అభ్యంతరాల పరిష్కారం, అక్టోబర్ 1న తుది ఓటరు జాబితా ప్రచురించాలని తెలిపారు. ప్రతీ పోలింగ్ కేంద్రంలో 1,200 మంది ఓటర్లకు మించకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి మోతిరామ్, మంచిర్యాల ఆర్డీవో శ్రీనివార్రావు, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ చంద్రకళ, ట్రైనీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ విలాయత్ అలీ, ఎన్నికల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.