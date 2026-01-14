అమ్మగారిని ఆశీర్వదించు..
గంగిరెద్దును కొనాలన్నా రూ.1.50లక్షలు. పెంచాలంటే ఏడాదికి రూ.లక్ష అవుతుంది. దీంతో మా కులం వాళ్లు చాలామంది గంగిరెద్దులను అమ్ముకున్నారు. నాలాంటి వాళ్లు కొందరు కులవృత్తిని వదిలి పెట్టుకోక ఏడాదికి రెండు నెలలు ఊరూరా తిరిగి నాలుగు రాళ్లు సంపాదించుకుంటున్నాం. చెన్నూర్కు వచ్చి వారం అవుతుంది. ఆరు రోజులు మండలంలో తిరిగినా. రెండు రోజులు చెన్నూర్లో తిరుగుతా. చెన్నూర్లో గిట్టుబాటు అయ్యింది. పండగ చూసుకొని మా ఊరుకు వెళ్లిపోతా.
– గంగిరెద్దు యజమాని
మానుకోట కొండయ్య
చెన్నూర్/నెన్నెల: సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో పల్లె, పట్టణాల్లో గంగిరెద్దుల కోలాహలం మొదలైంది. వేకువజామున బసవన్నల అడుగుల చప్పుడు.. సన్నాయి.. డోలు వాయిద్యాలతో ప్రజలను మేల్కొల్పుతున్నాయి. ‘రాజన్న.. అయ్యగారికి దండం పెట్టు..అమ్మగారిని ఆశీర్వదించూ..’ అంటూ గంగిరెద్దులతో చేయిస్తున్న విన్యాసాలు అబ్బురపరుస్తున్నాయి. రంగు రంగుల వస్త్రాలతో ముస్తాబైన బసవన్నలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. గంగిరెద్దుల నిర్వాహకులు వా టితో విన్యాసాలు చేయిస్తూ గ్రామాల్లో యాచి స్తున్నారు. గంగిరెద్దులు చేస్తున్న విన్యాసాలతో ఇళ్ల యజమానులు సంతోషించి బియ్యం, పిండివంటలు, కొంత డబ్బు అందజేస్తున్నారు. కానుకలు స్వీకరిస్తున్న గంగిరెద్దుల నిర్వాహకులు అమ్మ, అయ్యాగారు, పిల్లలు సల్లగా ఉండాలని దీవెనలిస్తూ బయల్దేరుతున్నారు.
బసవన్న ఆడితేనే బతుకు
మాది పెద్దపల్లి జిల్లా తక్కళ్లపల్లి గ్రామం. మేము పదేళ్ల క్రితం మందమర్రికి వలస వచ్చి ఇక్కడే ఉండిపోయాం. సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలో ఈ గంగిరెద్దును చిన్నగా ఉన్నప్పుడు దానం చేశారు. అప్పటి నుంచి దీనిని సాకి సర్కస్లో జంతువులకు తర్ఫీదు ఇచ్చినట్లు గంగిరెద్దుకు విన్యాసాలు నేర్పించాం. డోలు, సన్నాయిలు, వాయిద్యాలకు అనుగుణంగా అడుగులు కదిపేలా, మాటలకు తగినట్లు తల ఊపేలా శిక్షణ ఇచ్చాం. సంగీతానికి తగ్గట్టు నాట్యవిన్యాసాలు చేయడం, పాటలకు అనుగుణంగా తల ఊపి దీవించడం లాంటి విద్యలు నేర్పించాం. సంక్రాంతికి పల్లెలకు వెళ్లి భిక్షాటన చేస్తాం. నెన్నెలకు వచ్చాం. బసవన్న ఆడితేనే మా బతుకు గడుస్తుంది. ప్రభుత్వం మాలాంటోళ్లను గుర్తించి ఆదుకోవాలి.
– బత్తుల రాములు, మందమర్రి
