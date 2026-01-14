పతంగి.. జీవనా‘దారం’
వారసత్వంగా వ్యాపారం
మా తండ్రి బైరి మొగిలి వారసత్వంగా పతంగుల వ్యాపారం నాకు అబ్బింది. చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మానాన్నతో కలిసి పతంగులు, మాంజాలు, చెరకలు, దారం అమ్మడంలో మెలకువలు నేర్చుకున్నా ను. మా నాన్న ముప్పై ఏళ్లపాటు పతంగుల బిజినెస్ చేశారు. ఆ తర్వాత నేను వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్న. ఐదేళ్ల క్రితం వరకు వ్యాపారం బాగానే సా గింది. ఏటా కొంత ఆదాయం వచ్చేది. ఇప్పుడా పరిస్థితులు లేవు. అమ్మకాలు బాగా తగ్గినయ్.. పండుగ రోజు తప్పా పతంగులను కొనేటోళ్లు లేరు. అంతకుముందు పండుగ సీజన్కు నలభై రోజుల ముందు నుంచి అమ్మకాలు జరిగేటివి. యువకులు పోటాపోటీగా కొనేవారు. పతంగి సైజు ను బట్టి రూ.3, 5, 7, 10 ఉండేది. హైదరాబాద్ నుంచి హోల్సేల్గా ప తంగులు తీసుకొచ్చి అమ్ముతున్నాం. పతంగుల ధర రూ.10 నుంచి రూ. 100 వరకు ఉంది. ధర పెరిగినా వ్యాపారం గిట్టుబాటు కాకుండా ఉంది. – బైరి చంద్రశేఖర్, బెల్లంపల్లి మహ్మద్ ఖాశీం బస్తీ
తాతల కాలం నుంచి..
మా తాతల కాలం నుంచి గోలి సోడాలు, పతంగుల వ్యాపారం చేస్తున్నం. మా నాన్నతో కలిసి చిన్నతనం నుంచే పతంగుల వ్యాపారం నేర్చుకున్న. ముప్పై ఏళ్ల పైబడి నుంచి ఈ వ్యాపారం తప్పా మాకు మరో ఆధారం లేదు. వ్యాపారం సాగిన కొన్నాళ్లపాటు కుటుంబ పోషణకు ఏ ఇబ్బందీ ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు గిరాకీ తగ్గి మస్తు తక్లీబైతంది. ఈ తరం యువకులు, చిన్నారులు చాలా మట్టుకు సెల్ఫోన్కు అతుక్కపోతున్నారు. పతంగుల ఎగురవేతకు అంతగా ఆసక్తి చూపడం లేదు. గట్లజేయబట్టి రెండు మూడు రోజులే పతంగుల వ్యాపారం జరుగుతంది. ఏళ్ల తరబడి నుంచి వస్తున్న ఆనవాయితీ ప్రకారం పతంగిలను అమ్ముతున్నం తప్పా ఏం ఫాయిదా ఉంట లేదు.
– మంతెన వెంకటరమణ, బెల్లంపల్లి మహ్మద్ ఖాశీం బస్తీ
బెల్లంపల్లి: గాలిలో విహారించే పతంగులతో ఆ కుటుంబాల జీవితాలు పెనవేసుకున్నాయి. వారసత్వంగా గాలిపటాల వ్యాపారం నిర్వహిస్తూ జీవనా‘దారం’గా మార్చుకున్నాయి. బెల్లంపల్లి పట్టణంలో కొన్నేళ్లుగా పతంగులు విక్రయిస్తున్న వ్యాపారులపై ప్రత్యేక కథనం.