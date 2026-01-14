సింగరేణి స్థలాల్లోని ఇళ్లకు పట్టాలిప్పిస్తా
రామకృష్ణాపూర్: సింగరేణి స్థలాల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకున్న వారికి పట్టాలిప్పిస్తానని రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి అన్నారు. ఈ విషయంలో జీఓ 76 పునరుద్దరణకు రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డితో త్వరలోనే మాట్లాడతానని చెప్పారు. క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఆర్కేపీ బీజోన్ ఏరియాలో మంత్రి వివేక్ మంగళవారం మార్నింగ్ వాక్ నిర్వహించారు. 3, 4, 17, 19 వార్డుల్లో పర్యటించి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. ఓసీలో బ్లాస్టింగ్ కారణంగా గతంలో తాము తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డామని, మళ్లీ ఫేజ్–2 వస్తే ఇబ్బందులు తప్పవని, తమకు ప్రత్యామ్నాయ స్థలం చూపించాలని ఆర్కే4 గడ్డ, శాంతినగర్ కాలనీవాసులు మంత్రిని కోరారు. కాగా, బ్లాస్టింగ్ వల్ల ఇబ్బందులు కలుగకుండా చూడాలని దుమ్ముధూళి సమస్య లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఏరియా జీఎం రాధాకృష్ణకు మంత్రి సూచించారు. ప్రత్యామ్నాయ స్థలం కోసం కూడా ప్రతిపాదనలు చేయాలని అన్నారు. క్యాతనపల్లిలో రూ.15కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నా మని తెలిపారు. అనంతరం స్థానిక ఠాగూర్నగర్లో రూ.5లక్షలతో డ్రైనేజీ పనులను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మందమర్రి ఏరియా జీఎం రాధాకృష్ణ, మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజు, డీసీసీ అధ్యక్షుడు పిన్నింటి రఘునాథ్రెడ్డి, నాయకులు పల్లెరాజు, గాండ్ల సమ్మయ్య, నీలం శ్రీనివాస్గౌడ్, శ్యాంగౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.