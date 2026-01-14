రూపు మారిన గాలిపటాలు
● పేపర్ నుంచి ప్లాస్టిక్, బట్ట పతంగులు ● చిన్నారులను ఆకట్టుకునేలా డిజైన్లు
మంచిర్యాలటౌన్: సంక్రాంతి అంటేనే అందరికీ పతంగులు గుర్తుకొస్తాయి. చిన్నా పెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఎగుర వేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. గతంలో ఇళ్లలోనే కాగితంతో గాలిపటాలు తయారు చేయగా.. సహజ సిద్ధంగా మాంజాలతో ఎగురవేసేవా రు. ప్రస్తుతం రూపురేఖలు మారి కాగితం నుంచి ప్లాస్టిక్ కాగితంతో ఫ్యాక్టరీల్లో తయారు చేస్తున్నారు. చిన్నారులు పోటీ పడి పతంగులు ఎగుర వేస్తున్నారు. జిల్లాలో పతంగులను అహ్మదాబాద్, నాగ్పూర్, హైదరాబాద్ నుంచి తెప్పిస్తున్నారు. కాగితం పతంగులు తక్కువగా ఉపయోగిస్తుండగా, వీటి ధర రూ.30 ఉంది. ప్లాస్టిక్ కవర్లతో తయారు చేసిన పతంగుల ధరలు రూ.5 నుంచి రూ.300 వరకు ఉన్నాయి. త్వరగా చినగకపోవడంతో వీటినే ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కాగితం, బట్ట పతంగులు రూ.50 నుంచి రూ.500 వరకు ధర పలుకుతున్నాయి. చిన్నారులను ఆకట్టుకునేలా వివిధ రకాల ఆకృతులు, బొమ్మలు వేసి విక్రయిస్తున్నారు. దారం, మాంజా దారాలు రూ.100 నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్లాస్టిక్తో తయారు చేసిన పతంగి
బట్టతో తయారు పతంగులు