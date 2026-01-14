ముసాయిదా పోలింగ్ కేంద్రాల జాబితా విడుదల
మంచిర్యాలటౌన్/లక్సెట్టిపేట/బెల్లంపల్లి/రామకృష్ణాపూర్/చెన్నూర్: జిల్లాలోని మంచిర్యాల నగర పాలక సంస్థ, మున్సిపాల్టీలకు సంబంధించి పోలింగ్ కేంద్రాల ముసాయిదా జాబితాను మంగళవారం విడుదల చేశారు. మంచిర్యాల కార్పొరేషన్లో కమిషనర్ సంపత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ 265 పోలింగ్ కేంద్రాల ముసాయిదా జాబితాను కలెక్టరేట్, ఆర్డీవో, మంచిర్యాల, నస్పూర్, హాజీపూర్ తహసీల్దార్ కార్యాలయాలు, సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో బోర్డులపై అతికించామని తెలిపారు. లక్సెట్టిపేటలో మున్సిపల్ కమిషనర్ విజయ్కుమార్, బెల్లంపల్లిలో కమిషనర్ తన్నీరు రమేష్, క్యాతనపల్లిలో కమిషనర్ రాజు, చెన్నూర్లో కమిషనర్ మురళికృష్ణ ముసాయిదా పోలింగ్ కేంద్రాల జాబితాను విడుదల చేశారు. ఆయా కార్యాలయాల్లో జాబితాను అందుబాటులో ఉంచామని పేర్కొన్నారు. ఎవరికై నా అభ్యంతరాలు ఉంటే ఈ నెల 15లోగా కార్యాలయాల్లో అందజేయాలని తెలిపారు.
మున్సిపాల్టీ/ వార్డులు/ పోలింగ్ కార్పొరేషన్ డివిజన్ కేంద్రాలు
మంచిర్యాల 60 265
లక్సెట్టిపేట 15 30
బెల్లంపల్లి 34 68
క్యాతనపల్లి 22 45
చెన్నూర్ 18 36