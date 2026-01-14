ప్రజల ప్రాణ రక్షణే ప్రభుత్వ లక్ష్యం
తాండూర్: ప్రజల ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే గడ్డం వినోద్ అన్నారు. మంగళవారం మండలంలోని కొత్తపల్లి వారసంత ఆవరణలో తాండూర్ పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో సీఐ దేవయ్య అధ్యక్షతన రోడ్డు భద్రత అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే వినోద్తోపాటు జాతీయ రహదారి భద్రత కమిటీ చైర్మన్, కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్, మంచిర్యాల డీసీపీ భాస్కర్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఎమ్మెల్యే వినోద్ మాట్లాడుతూ రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా వ్యవహరించాలన్నారు. కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్, డీసీపీ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ రోడ్డు భద్రత నియామాలు పాటిస్తేనే వాహనదారుల కుటుంబాల్లో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయన్నారు. అనంతరం రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మృతిచెందిన వారి కుటుంబాలకు ఎమ్మెల్యే వినోద్, బెల్లంపల్లి ఆర్యవైశ్య సంఘం, తాండూర్ ఫర్టిలైజర్ యూనియన్ నగదు సాయం అందజేశారు. అనంతరం రక్షణ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో బెల్లంపల్లి సబ్ కలెక్టర్ మనోజ్, డీసీసీ ఉపాధ్యక్షుడు సూరం రవీందర్రెడ్డి, గ్రంథాలయ సంస్థ మాజీ చైర్మన్ సల్వాజి మహేందర్రావు, మాజీ ఏఎంసీ చైర్మన్ గట్టు మురళీధర్రావు, మాజీ ఎంపీపీ సిరంగి శంకర్, ఎండీ ఈసా, తహసీల్దార్ జ్యోత్స్న, బెల్లంపల్లి, తాళ్లగురి జాల సీఐలు శ్రీనివాస్, హనోక్, ఎస్సైలు సౌజన్య, భాస్కర్, విజయ్, సర్పంచ్లు పాల్గొన్నారు.