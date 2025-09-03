కాంగ్రెస్ వచ్చింది కష్టాలు తెచ్చింది
చెన్నూర్: ప్రజలకు కట్టుకథలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ కష్టాలు తెచ్చిపెట్టిందని, ప్రజలకు ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు, 420 హామీలు నెరవేర్చే వరకు వదిలిపెట్టేది లేదని మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బాల్క సుమన్ అన్నారు. ‘అప్పుడే మంచిగుండే’ కార్యక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం చెన్నూర్లోని అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం నుంచి అంబేడ్కర్ చౌరస్తా వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేశారు. అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు సమర్పించారు. స్థానిక ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ భవనం ఎదుట ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్తో వరదలు వచ్చి పంటలు ముంచాయని ఆరోపించారని, నేడు మేడిగడ్డ గేట్లు ఎత్తేసి ఉన్నాయి వరదలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని ప్రశ్నించారు. పంటలు ముంపునకు గురికాకుండా కరకట్ట కడుతామని ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చిన మంత్రి ఎందుకు కట్టడం లేదన్నారు. రైతులు యూరియా కోసం రోడ్డెక్కినా పట్టించుకునే నాథుడే లేడని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో చెన్నూర్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి రాజారమేశ్, మల్లెల దామోదర్రెడ్డి, రాంలాల్గిల్డా, మాజీ జెడ్పీటీసీ మోతె తిరుపతి, మంత్రి బాపు, ఎన్నపురెడ్డి బాపురెడ్డి, రెవెల్లి మహేశ్, అనిల్, సురేశ్రెడ్డి, నాయిని సతీశ్, బొగె భారతి, పెండ్యాల లక్ష్మణ్ పాల్గొన్నారు.