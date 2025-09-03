వ్యవసాయ యాంత్రీకరణతో అభివృద్ధి
మంచిర్యాలఅగ్రికల్చర్: వ్యవసాయ సాగును సులభతరం చేసేందుకు ప్రభుత్వం వ్యవసా య యాంత్రీకరణ పథకం అమలుకు చర్యలు తీసుకుంటోందని జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ అన్నారు. మంగళవారం జిల్లా కలెక్టర్ చాంబర్లో వ్యవసాయ, గ్రామీణ అభివృద్ధి, బ్యాంకింగ్, ఉద్యానవన, పట్టు పరిశ్రమ శాఖల అధికారులతో వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ, జాతీయ ఆహార భద్రత పథకం అంశాలపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ 2025–26 సంవత్సరానికి యాంత్రీకరణ పథకం అమలు చేస్తామని, జిల్లాలో లబ్ధిదారుల ఎంపికకు కార్యాచరణ రూపొందించాలని తెలిపారు. ట్రాక్టర్ సహాయ పరికరాలతోపాటు వివిధ యాంత్రాలకు రూ.2.35 కోట్లు కేటాయించినట్లు తెలి పారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళా రైతులు, చిన్న కమతాల మహిళా రైతులకు 50శాతం, పెద్ద కమతాల మహిళా రైతులకు 40శాతం రాయితీపై పరికరాలు అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. డీఏవో ఛత్రునాయక్, డీఆర్డీవో కిషన్, ఎల్డీఏం తిరుపతి, ఉద్యానవన శాఖ అధికారి అనిత పాల్గొన్నారు.