గుదిబండగా బదిలీ విధాన ఉత్తర్వులు
శ్రీరాంపూర్: సింగరేణిలో జారీ అయిన నూతన బదిలీ విధాన ఉత్తర్వులు గుదిబండగా మారాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రిక్వెస్ట్ బదిలీ విధానాలను మార్చుతూ కంపెనీ మే నెలలో ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ ఉత్తర్వుల్లోని నిబంధనలతో కార్మి కులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ కొత్త ని బంధనల ప్రకారం ఉద్యోగులు రిక్వెస్ట్ బదిలీకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఏరియాలో పూర్తి చేసి ఉండాలి. అప్పుడే అతని దరఖాస్తును స్వీ కరిస్తారు. ఆ పిమ్మట అవకాశాన్ని బట్టి బదిలీ జరుగుతుంది. ఈ దరఖాస్తులను కూడా క్యాలెండర్ ఇ యర్లో రెండుసార్లు మాత్రమే స్వీకరిస్తారు. ఏప్రి ల్, అక్టోబర్లో మాత్రమే బదిలీ ప్రక్రియ చేపడతా రు. తన సర్వీస్ కాలంలో ఓ ఉద్యోగి రెండుసార్లు మాత్రమే రిక్వెస్ట్ బదిలీకి దరఖాస్తు చేసుకునే వీలుంది. ఆన్లైన్లోనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఒకసారి రి క్వెస్ట్ బదిలీపై వచ్చిన తరువాత తిరిగి రిక్వెస్ట్ బదిలీ పెట్టుకోవాలంటే కనీసం మూడేళ్లు ఆ ఏరియాలో స ర్వీస్ పూర్తి చేయాలి. ఇక ఫోకల్ పాయింట్లో ఉన్న వారికి నాలుగేళ్ల సర్వీస్ ఉండాలనే నిబంధన ఉంది.
మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్లకు కూడా..
మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్లకు కూడా కొత్త విధానాలు ఇబ్బందిగా మారాయి. వీరికి రిక్వెస్ట్ బదిలీలో ఉన్న ఉత్తర్వుల మాదిరిగా కూడా మూడేళ్లు చేసి ఉండాలి. బదిలీపై వెళ్లాలనుకున్న ఏరియాలో ఇదివరకు 10 ఏళ్లకు మించి చేసి ఉంటే అక్కడికి బదిలీ కావడానికి వీలులేదు. ఈ నిబంధనలు ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో అమలు కావాల్సి ఉంది. కానీ.. దీని ప్రకారం కంపె నీలో బదిలీలు చేస్తే ఇబ్బందులు వస్తాయని కార్మిక సంఘాల నేతలు పేర్కొంటున్నారు. అనారోగ్యంతో నో, కుటుంబ ఇబ్బందులతోనో ఉద్యోగులు బదిలీ లకు దరఖాస్తు పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. కంపెనీ వెసులుబాటును బట్టి వారి బదిలీలను ఆమో దం చేయడం ఇప్పటివరకు జరిగింది. నేడు ఈ నిర్ధిష్ట నిబంధనలు బొగ్గు పరిశ్రమలకు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కావని కార్మిక సంఘాల నేతలు పేర్కొంటున్నారు.
తొమ్మిదినెలల నుంచి పెండింగ్
వార్షిక బొగ్గు ఉత్పత్తి లక్ష్యాలను సాధించడం కోసం డిసెంబర్ 2024 నుంచి మే 2025 వరకు కంపెనీ బ దిలీల ప్రక్రియ నిలిపివేసింది. తరువాత అదే నెలలో ఈ కొత్త ఉత్తర్వులు తీసుకువచ్చారు. దీంతో ఇ ప్పటివరకు సుమారు తొమ్మిది నెలలుగా ఎలాంటి బదిలీలు జరగలేదు. దీంతో కార్మికులు తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసుకున్నవా రు, దరఖాస్తు కోసం వేచి ఉన్న వారు కంపెనీ కొత్త నిబంధనలు చూసి తలలు పట్టుకుంటున్నారు.