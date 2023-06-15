పీటలపై ఆగిన పెళ్లి!
● ఒకరిని ప్రేమించి మరొకరిని వివాహం చేసుకునేందుకు యత్నం ● పోలీసుల అదుపులో వరుడు ● హనుమకొండ జిల్లా ఉప్పల్లో ఘటన
కమలాపూర్: Ð]l$ÇMö¨ª VýS…rÌZÏ fÆý‡-V>Í-Þ¯]l ò³ãÏ BW´ù-Æ‡$$…¨. {õ³Ñ$…_¯]l AÐ]l*Ã-Æ‡$$° ò³ãÏ ^ólçÜ$-MøMýS$…yé Ð]l$Æø Ä¶æ¬Ð]l-†° ÑÐéçßæ… ^ólçÜ$-MýS$…§éÐ]l$-¯]l$-MýS$¯]l² Ð]lÆý‡$-yìl° ´ùÎçÜ$-Ë$ A§ýl$-ç³#-ÌZMìS ¡çÜ$-MýS$-¯é²Æý‡$. D çœ$r¯]l çßæ¯]l$-Ð]l$-Mö…yýl hÌêÏ MýSÐ]l$-Ìêç³NÆŠ‡ Ð]l$…yýl-ÌS… Eç³µ-ÌŒæ-ÌZ º$«§ýl-ÐéÆý‡… ^ør$-^ól-çÜ$-MýS$…¨. MýS$Ð]l¬-Æý‡…-Á… BíÜ-¸ë»ê§Šæ hÌêÏ _…™èl-ÌS-Ð]l*-¯ðl-ç³-ÍÏMìS ^ðl…¨¯]l K Ä¶æ¬Ð]l-†(23) 2019ÌZ MúsêÌS {ç³¿¶æ$™èlÓ þ°Ä¶æ$ÆŠ‡ MýSâêÔ>-ÌS-ÌZ C…rÈ-Ãyìl-Äñæ$-sŒæ-ÌZ ^ólÇ…¨. Aç³µ-r$²…_ MúsêÌS Ð]l$…yýl-ÌS… »Z§ýl…-ç³-ÍÏMìS ^ðl…¨¯]l Ä¶æ¬Ð]l-MýS$yýl$ Ä¶æ*rMýSÇ ÝëÆ‡$$ {õ³Ñ$çÜ$¢-¯é²-¯]l°, ò³ãÏ ^ólçÜ$-MýS$…sê¯]l° BÐðl$ Ððl…r ç³yézyýl$. B ™èlÆ>Ó™èl C§ýlªÇ Ð]l$«§ýlÅ HÆý‡µ-yìl¯]l ç³Ç^èlÄ¶æ$… {õ³Ð]l$MýS$ §éÇ ¡íÜ…¨. ÒÇ {õ³Ð]l$ Ð]lÅÐ]l-àÆý‡… CÆý‡$-Ð]l#Ç CâýæÏ-ÌZÏ ™ðlÍíÜ…¨. 2020ÌZ B Ä¶æ¬ Ð]l† VýSÆý‡Â… §éÍa…¨. B ™èlÆ>Ó™èl ÝëÆ‡$$ BÐðl$MýS$ VýSÆý‡Â-{ÝëÐ]l… ^ólÆ‡$$…^éyýl$. A¯]l…-™èlÆý‡… BÐðl$¯]l$ ò³ãÏ ^ólçÜ$-MøÐ]l-yé-°MìS °Æ>MýS-Ç-çÜ*¢ §ýl*Æý‡…-V> E…r$-¯é² yýl$. D {MýSÐ]l$…-ÌZ VýS™èl ¯ðlÌS 28¯]l BÐðl$¯]l$ ÑÐéçßæ… ^ólçÜ$-MýS$…sê¯]l° ¯]lÑ$Ã…_ MúsêÌS-ÌZ° ™èl¯]l VýS¨MìS ¡çÜ$-MðS-ãÏ BÐðl$ Ððl$yýl-ÌZ ç³çÜ$ç³# ™éyýl$ MýSsêtyýl$. OÌñæ…WMýS Ðé…bèl ¡Æý‡$a-MýS$-¯é²yýl$. B ™èlÆ>Ó† Æøk ¯]l$…_ Ð]l$äÏ BÐðl$MýS$ §ýl*Æý‡…-V> E…r$-¯é²yýl$. ©…™ø B Ä¶æ¬Ð]l† D ¯ðlÌS 12¯]l ´ùÎçÜ$-ÌSMýS$ íœÆ>Å§ýl$ ^ólíÜ…¨. D{MýS-Ð]l$…-ÌZ ÝëÆ‡$$ MýSÐ]l$-Ìêç³NÆŠ‡ Ð]l$…yýl-ÌS…ÌZ° Eç³µ-ÌŒæMýS$ ^ðl…¨¯]l K Ä¶æ¬Ð]l-†™ø ÑÐéçßæ °Õa™éÆý‡¦… ^ólçÜ$-MýS$-¯é²yýl$. D ¯ðlÌS 14¯]l ÒÇ§ýlªÇ ò³ãÏ fÆý‡-V>ÍÞ E…yýl-V>.. MýS$Ð]l¬-Æý‡…-Á… hÌêÏ, MýSÐ]l$-Ìêç³NÆŠ‡ ´ùÎçÜ$-Ë$, Ýë¦°MýS {ç³gê{ç³-†°-«§ýl$-ÌS-™ø MýSÍíÜ Eç³µ-ÌŒæMýS$ ^ólÆý‡$-MýS$-¯é²Æý‡$. G§ýl$-ÆøPâýæÏ çÜÐ]l$-Ä¶æ$…-ÌZ ´ùÎçÜ$-ÌS¯]l$ VýSÐ]l$-°…_¯]l ÝëÆ‡$$ ò³ãÏ-ÐéÆý‡$ Ñyìl¨ ^ólíÜ¯]l C…sZÏMìS ÐðlãÏ ™èlË$ç³#-Ë$ ÐólçÜ$-MýS$-¯é²yýl$. AMýSPyýl CÆý‡$-Ð]l-Æ>YÌS Ð]l$«§ýlÅ Mö…™èl ÐéV>Ó§ýl… ^ør$ ^ólçÜ$-MýS$…¨. MýSÐ]l$-Ìêç³NÆŠ‡ C¯ŒS-^éÇj ïÜI }°Ðé‹Ü AMýSP-yìlMìS ^ólÆý‡$-MýS$° CÆý‡$-Ð]l-Æ>Y-ÌSMýS$ ¯]l^èla-gñæí³µ ò³ãÏ° Bí³…^éÆý‡$. ÝëÆ‡$$° A§ýl$-ç³#-ÌZMìS ¡çÜ$-MýS$° MýS$Ð]l¬-Æý‡…-Á… hÌêÏ ´ùÎçÜ$-ÌSMýS$ Aç³µ-W…^éÆý‡$. ÝëÆ‡¬° ÇÐ]l*…yŠæMýS$ ™èlÆý‡Í…_¯]l²r$ _…™èlËÐ]l*¯ðlç³ÍÏ GOòÜÞ ÑfÄŒæ$ MýS$Ð]l*ÆŠḥ ™ðlÍ´ëÆý‡$.
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