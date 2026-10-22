చిన్నచింతకుంట: తెలంగాణలో ప్రసిద్ధిగాంచిన కురుమూర్తి స్వామి జాతర ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. జాతరకు తెలంగాణతో పాటు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం నుంచే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు వాహనాల్లో భక్తులు గుట్టకు చేరుకున్నారు. ఆలయ పూజారులు ఆలయాన్ని శుద్ధి చేసి సుప్రభాత సేవతో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం భక్తులకు దర్శనానికి అనుమతించారు. పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించిన భక్తులు తడి బట్టలతో స్వామివారిని, అమ్మవారిని దర్శించుకుని ముడుపులు కట్టుకున్నారు. అలివేలు మంగమ్మ, ఆంజనేయస్వామి, చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయాల వద్ద భక్తుల రద్దీ కనిపించింది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ చైర్మన్ బత్తుల బాల్రాజు, ఈఓ మధనేశ్వరెడ్డి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు.