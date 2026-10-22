ఎర్రవల్లి: బ్యాంకులు అందిస్తున్న వివిధ సేవలు, ప్రభుత్వ పథకాలపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకుని వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ జనరల్ మేనేజర్ సుప్రభాత్ సూచించారు. శుక్రవారం మండల పరిధిలోని సాసనూలు గ్రామంలో గ్రామీణ బ్యాంకు శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఆర్థిక సమ్మిళిత సంతృప్తి ప్రచార కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆర్బీఐ ఏజీఎం రాములుతో కలిసి ఖాతాదారులకు బ్యాంకింగ్ సేవలు, ఆర్థిక పథకాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా సులభంగా బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచే విధానం, జీరో బ్యాలెన్స్ ఖాతాల ప్రయోజనాలను వివరించారు. రుణాలు తీసుకునే సమయంలో వడ్డీ రేట్లు, అదనపు చార్జీల వివరాలను తెలియజేసే కీ ఫ్యాక్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రాధాన్యత, ఖాతాదారుల హక్కుల గురించి తెలియజేశారు. యూపీఐ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్ కార్డుల వినియోగంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఓటీపీ, పిన్ నంబర్లను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దని, తమ ప్రమేయం లేకుండా ఖాతాలో నగదు డెబిట్ అయితే వెంటనే బ్యాంకుకు ఫిర్యాదు చేయాలని తెలిపారు.
ఫిర్యాదులకు ప్రత్యేక వేదిక
బ్యాంకింగ్ సేవల్లో లోపాలు తలెత్తినా, ఫిర్యాదు చేసిన 30 రోజుల్లో పరిష్కారం లభించకపోయినా ఆర్బీఐ కంప్లయింట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (సీఎంఎస్) పోర్టల్ లేదా 14448 టోల్ఫ్రీ నంబర్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చని వివరించారు. ఏళ్ల తరబడి వినియోగంలో లేని ఖాతాల్లోని నగదును ఖాతాదారులు లేదా వారి వారసులు తిరిగి పొందే విధానంపైనా అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో ఆర్బీఐ లీడ్ డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ శ్రీనివాసరావు, ఆర్ఎం సంగీత, ఎస్ఎస్టీ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ ఆంజనేయులు, ఆపరేషనల్ మేనేజర్ చంద్రశేఖర్, ప్రాజెక్టు మేనేజర్ అశోక్, ఫైనాన్షియల్ ఐఎం చెన్నకేశవులు, బీఎం బాలయ్య, జిల్లా కోఆర్డినేటర్ శేఖర్రెడ్డి, ఎఫ్ఓ సురేష్, కౌన్సిలర్లు రవిసాగర్, రాజశేఖర్, సీసీ నారాయణ, గ్రామస్థులు పాల్గొన్నారు.