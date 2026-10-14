ఆరోగ్య పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం: యెన్నం

మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: మహిళా సంఘాల సభ్యులు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సిబ్బంది ఆరోగ్య పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నామని ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్రెడ్డి అన్నారు. గురువారం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయం ప్రాంగణంలో హెల్త్ సెంటర్ను, మెప్మా భవనం పై అంతస్తులో నిర్మించిన షెడ్ను ప్రారంభించారు. నగరంలో ఓ ఫంక్షన్హాల్లో మహబూబ్నగర్ రూరల్ మండలానికి చెందిన లబ్ధిదారులకు డిజిటల్ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు పంపిణీ చేశారు. లక్ష్మీనగర్కాలనీలో ప్రొఫెషనల్ ఫొటోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గ సభ్యులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించా రు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ హెల్త్ సెంటర్లో ఉచిత వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు ఆధునిక పరికరాలు, వైద్యుడిని అందుబా టులో ఉంచామన్నారు. ఈ ఉచిత సదుపాయాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. మహిళలు ఆర్థికంగా స్వావలంబన సాధించి, స్వయం ఉపాధి ద్వారా తమ కుటుంబాల అభ్యున్నతికి తోడ్పడేలా నైపుణ్య శిక్షణ విస్తృతం చేస్తామన్నారు. పేదల సంక్షేమమే తమ ధ్యేయమని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ డిజిటల్ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఆయా కార్యక్రమాలలో నగర మేయర్ జి.మమత, డిప్యూటీ మేయర్ ఎం.సురేందర్రెడ్డి, ముడా చైర్మన్ కె.లక్ష్మణ్యాదవ్, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ అధ్యక్షుడు మల్లు నర్సింహారెడ్డి, సీజే బెన్హర్, అజ్మత్అలీ పాల్గొన్నారు.