‘గుత్తా వ్యాఖ్యలు సరికావు’

జెడ్పీసెంటర్(మహబూబ్నగర్): పాలమూరు రైతుల పొట్ట కొట్టి, నల్లగొండకు నీళ్లు తరలించడమే మీ దృష్టిలో న్యాయమా అని ఉమ్మడి జిల్లా ప్రాజెక్టుల సాధన జేఏసీ జిల్లా చైర్మన్ రాజేందర్రెడ్డి అన్నారు. గురువారం ప్రెస్క్లబ్తో జరిగిన సమావేవశంలో ఆయన మాట్లాడారు. పాలమూరు రైతులకు చుక్క నీరు దక్కకుండా చేసి, ఇతర ప్రాంతాలకు నీటిని తరలించడం ఏ విధమైన న్యాయమో మీరే సమాధానం చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. దశాబ్దాలుగా కరువుతో అల్లాడుతూ, సాగునీరు లేక పంటలు పండక, ఆకలి చావులు, వలస బతుకులతో అల్లాడుతున్న పాలమూరు జిల్లాకు అన్యాయం చేస్తామంటే సహించమన్నారు. నీటి వనరులున్నా, సాగునీటికి నోచుకోని దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో పాలమూరు రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు మీకు తెలియవా.. మా జిల్లా రైతుల గోడు మీకు వినిపించడం లేదా అన్నారు. పాలమూరు రైతుల హక్కులను కాలరాస్తామంటే ఊరుకోమని హెచ్చరించారు. సమావేశంలో జేఏసీ కన్వీనర్ బెక్కం జనార్దన్, ఖలీల్ హనీఫ్ అహ్మద్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.