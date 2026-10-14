వీబీజీ రాంజీ లక్ష్యాలను సాధించాలి

జెడ్పీ సెంటర్ (మహబూబ్నగర్): జిల్లాలో వీబీజీ రాంజీ పథకం కింద చేపడుతున్న పనులను వేగవంతం చేసి, నిర్దేశిత లక్ష్యాలను గడువులోగా సాధించాలని కలెక్టర్ ఖుష్బూగుప్తా అధికారులను ఆదేశించారు. వేసవిలో తాగునీటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ముందస్తు కార్యాచరణ రూపొందించాలని సూచించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో మండల అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆమె సమీక్ష నిర్వహించారు. వీబీజీ రాంజీ పథకం కింద మంజూరైన వ్యక్తిగత, సామూహిక ఇంకుడు గుంతలు, వ్యవసాయ కుంటలు, భూగర్భ జలాల పునరుద్ధరణ పనులను వెంటనే ప్రారంభించి నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలన్నారు. పనుల పురోగతిలో జాప్యాన్ని సహించబోమని స్పష్టం చేశారు. ఎంపీడీఓలు గ్రామ పంచాయతీలను సందర్శించి పనులను పర్యవేక్షించాలని, ప్రారంభించిన, పూర్తిచేసిన పనుల వివరాలు, ఫొటోలను ప్రతిరోజూ ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాలని ఆదేశించారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించే సిబ్బందిపై నివేదికలు సమర్పించాలని సూచించారు.
ఇళ్ల నిర్మాణాలను వేగవంతం చేయాలి
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు ప్రారంభించని లబ్ధిదారులను గుర్తించి పనులు మొదలయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. మంజూరైన ఇళ్ల నిర్మాణ పురోగతిని పెంచేందుకు అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. నిర్మాణాలకు అవసరమైన ప్రతిపాదనలు సమర్పించని ప్రాంతాల్లో లబ్ధిదారులు, గ్రామస్థాయి కమిటీలతో చర్చించి సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు.
తాగునీటి సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రణాళికలు
వేసవిలో నీటి ఎద్దడి నివారణకు గ్రామాల్లోని బోర్లు, చేతిపంపులు, నీటి ట్యాంకులు, పైప్లైన్ల వివరాలను నమోదు చేసి, నీటి లభ్యతను అంచనా వేయాలన్నారు. మరమ్మతులు అవసరమైన వనరులను గుర్తించి పనులు చేపట్టాలని, నీటి వనరులు లేని ఆవాసాలకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. అవసరమైన చోట్ల ట్యాంకర్ల ద్వారా సరఫరా చేసేందుకు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. బోర్లలో నీటి లభ్యత పెంచేందుకు ఫ్లషింగ్ పనులు చేపట్టాలని, నిధులను ప్రాధాన్యత ప్రకారం వినియోగించాలని ఆదేశించారు. అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ తాగునీటి సరఫరాను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని స్పష్టం చేశారు. ట్రెయినీ కలెక్టర్ శివాని, జెడ్పీ సీఈఓ వెంకట్రెడ్డి, డీఆర్డీఓ నరసింహులు, గృహనిర్మాణ పీడీ ఉపేందర్రెడ్డి, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఇంజనీర్లు, ఎంపీడీఓలు, ఏపీఓలు పాల్గొన్నారు.