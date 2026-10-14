భూసర్వే సమస్యలను పరిష్కరించాలి

గండేడ్: భూసర్వేలో తలెత్తిన సమస్యలను పరిష్కరించి, రైతులకు న్యాయం చేయాలని సాలార్నగర్ ప్రాంత రైతులు అదనపు కలెక్టర్ హరిప్రియను కోరారు. భూభారతి కార్యక్రమంలో భాగంగా సర్వే నంబర్ల వారీగా సమగ్ర సర్వే నిర్వహించి, రైతుల భూహక్కులకు భంగం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు కలెక్టర్కు ఫిర్యాదులు అందజేయడంతో గురువారం సాలార్నగర్లో అదనపు కలెక్టర్ హరిప్రియ రైతులతో అభిప్రాయ సేకరణ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భూసర్వే కారణంగా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సర్వేలో చోటుచేసుకుంటున్న లోపాలు, వాటి పరిష్కారానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై రైతుల అభిప్రాయాలను సేకరించారు. క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా, సంబంధిత భూ రికార్డులు, నక్షాలు, భూముల హద్దులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి సర్వే నంబర్ల వారీగా సమగ్ర సర్వే నిర్వహించాలని రైతులు కోరారు. సర్వేలో తలెత్తిన లోపాలను సరిచేసి, ఎవరికీ అన్యాయం జరగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ నవీన్, సర్వే అండ్ ల్యాండ్స్ ఏడీ అశోక్, మండల తహసీల్దార్ రాజగోపాల్, సాలార్నగర్ సర్పంచ్ ఆంజనేయులు గౌడ్, పెద్దవార్వాల్ సర్పంచ్ వీరన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రైతుల భూహక్కులకు భంగం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి
సాలార్నగర్ భూభారతి సర్వేపై రైతుల అభిప్రాయాలు సేకరించిన అదనపు కలెక్టర్ హరిప్రియ