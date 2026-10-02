దూసుకెళ్లిన ‘బాణం’

● ఆర్టీసీలో గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికల్లో టీడబ్ల్యూయూ కూటమి విజయఢంకా
● రీజియన్లోని 10 డిపోలకు గాను 8 చోట్ల గెలుపు
మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ/ కందనూలు: ఆర్టీసీలో శుక్రవారం జరిగిన గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలలో టీడబ్ల్యూయూ కూటమి విజయఢంకా మోగించింది. మహబూబ్నగర్ రీజియన్ పరిధిలోని పది డిపోలకు గాను ఎనిమిది చోట్ల ‘బాణం’ దూసుకెళ్లింది. గద్వాలలో ఈయూ అలయెన్స్ (నిచ్చెన గుర్తు), షాద్నగర్లో టీజేఎంయూ (గద గుర్తు) గెలుపొందినట్లు అనధికారికంగా వెల్లడైంది. సాయంత్రం 6.30 గంటల నుంచి లెక్కింపు చేపట్టి గంట నుంచి రెండు గంటల వ్యవధిలోనే ఫలితాలను వెల్లడించారు. మహబూబ్నగర్ డిపోలో రాత్రి 10 గంటల తర్వాతే అధికారులు ప్రకటించారు. ఇక లెక్కింపు పూర్తయిన అనంతరం బ్యాలెట్ బాక్స్లను సీల్ చేసి జిల్లాకేంద్రాల్లోని డీసీఎల్ కార్యాలయాల్లో భద్రపరిచారు. ఈ నెల 17న తుది ఫలితాలను కార్మిక శాఖ అధికారికంగా వెల్లడించనుంది. ఆయా డిపోల పరిధిలో గెలిచిన సంఘాల తరఫున నాయకులు శుక్రవారం అర్ధరాత్రి వరకు విజయోత్సవ సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించారు.