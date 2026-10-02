కేసుల దర్యాప్తులో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు

మహబూబ్నగర్ క్రైం: పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారానికి వేగవంతమైన చర్యలు చేపట్టాలని, దర్యాప్తులో నిర్లక్ష్యం వహించే అధికారులపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామనిఎస్పీ డి.జానకి హెచ్చరించారు. శుక్రవారం జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన నెలవారీ నేర సమీక్ష సమావేశంలో ఆమె మా ట్లాడారు. నేరాల నియంత్రణతో పాటు కేసుల దర్యాప్తులో నాణ్యత పెంచాలని సూచించారు. నేరస్తులకు చట్ట ప్రకారం శిక్ష పడేలా పటిష్టమైన ఆధా రాలు సేకరించి కోర్టులో సమర్పించాలన్నారు. మహిళలు, బాలికలు, చిన్నారులపై నేరాల నియంత్రణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. భరోసా కేంద్రం, షీటీం ద్వారా మహిళల భద్రతపై నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. పోక్సో, ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసులు, రౌడీషీట్ల నిర్వహణపై పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలని సూచించారు. మాదకద్రవ్యాల రవాణా, విక్రయాలు, వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. మాదకద్రవ్యాలకు అలవాటుపడిన వారిని గుర్తించి ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలోని డీ–అడిక్షన్ కేంద్రానికి తరలించాలని తెలిపారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు బ్లాక్ స్పాట్లను గుర్తించి సంబంధిత శాఖల సమన్వయంతో చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ఏఎస్పీ ఎన్బీ రత్నం, డీఎస్పీలు వెంకటేశ్వర్లు, రమణారెడ్డి, సీఐలు అప్పయ్య, ఇజాజుద్దీన్, గాంధీనాయక్, కమలాకర్, మహేష్, రామకృష్ణ, ఐటీ సెల్ ఎస్ఐలు రాఘవేందర్, రవి పాల్గొన్నారు.
సైబర్ నేరాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన
నగరంలోని ప్రభుత్వ ఒకేషనల్ జూనియర్ కళాశాలలో శుక్రవారం నిర్వహించిన సైబర్ నేరాల అవగాహన సదస్సుకు ఎస్పీ డి.జానకి హాజరయ్యారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సైబర్ నేరగాళ్లు అనుసరిస్తున్న వివిధ పద్ధతులు, వాటి నుంచి రక్షణ పొందేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై విద్యార్థులకు వివరించారు. సైబర్ నేరాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.