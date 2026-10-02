ఆశించిన స్థాయిలో అందనిటెలీ మానస్‌ సేవలు

మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి కౌన్సెలింగ్, మార్గదర్శనం అందించేందుకు ప్రభుత్వం టెలీ మా నస్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. 14416 టోల్ఫ్రీ నంబర్ ద్వారా మానసిక ఆరోగ్య స హాయం పొందవచ్చు. అయితే ఈ సేవలపై మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం ప్రతి నెల సుమారు 40 నుంచి 50 కాల్స్ వస్తున్నట్లు సమాచారం. విద్యార్థులు, యువ త, ఉద్యోగులకు ఈ సేవల గురించి తెలియజేయడంతోపాటు, సహాయం కోరడంలో ఎలాంటి సంకోచం అవసరం లేదనే అవగాహన కల్పించాలి.
విద్యార్థులపై ఒత్తిడి తగ్గించాలి
మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారిలో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడం, ఒత్తిడి, నిరుత్సాహం, భయం, ఆందోళన వంటి లక్షణా లు కనిపిస్తుంటాయి. కొందరిలో నిద్ర సమస్యలు, ప్రవర్తనలో మార్పులు, చదువుపై ఏకాగ్రత లోపించడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఇలాంటి లక్షణాలను నిర్ల క్ష్యం చేయకుండా గుర్తించి, అవసరమైనప్పుడు నిపుణులను సంప్రదించాలి. విద్యార్థులు చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం, ఇతరులతో పోల్చడం, తల్లిదండ్రులు లేదా ఉపాధ్యాయుల అంచనాల కారణంగా ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ఇతరులతో పోల్చకుండా, వారి సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా ప్రోత్సహించాలి. చదువులో ప్రణాళిక, సమయపాలన చాలా ముఖ్యం. కష్టంగా అనిపించే సబ్జెక్టుకు ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు కేటాయించి, క్రమంగా సాధన చేయాలి. ఒక అంశం కష్టంగా ఉందని వాయిదా వేస్తూ పోతే పరీక్షల సమయంలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. – డాక్టర్ అనిల్రాజ్,
మానసిక ఆరోగ్య వైద్య నిపుణుడు