జెడ్పీసెంటర్(మహబూబ్నగర్): ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గెలిచేందుకు పుష్క లమైన అవకాశాలున్నాయ ని మాజీమంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు. శుక్రవారం స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గడిచిన మూడేళ్లుగా అధికారంలో ఉండి యువత, ఉద్యోగులకు ప్రత్యేకంగా చేసిందేమీ లేదని ఆరోపించారు. ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగుల్లో తీవ్ర నిరాశ నిస్పృహలు ఉన్నాయన్నారు. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల నిబంధనల ప్రకారం కొత్తగా తమ పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలన్నారు. ఓటరు నమోదులో బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు చురుకుగా పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు లక్ష్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఎవరికి వారువారి ఇళ్లల్లో పట్టభద్రులను ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకోవాలన్నారు. నాయకులు వాల్యా నాయక్, రాజేశ్వర్ గౌడ్, నర్సింహులు, గంజివెంకన్న, శివరాజ్, దేవేందర్రెడ్డి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.