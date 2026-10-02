 డ్రగ్స్‌ రహిత సమాజ నిర్మాణానికి కృషి చేయాలి | - | Sakshi
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డ్రగ్స్‌ రహిత సమాజ నిర్మాణానికి కృషి చేయాలి

Oct 10 2026 12:52 AM | Updated on Oct 10 2026 12:52 AM

మహబూబ్‌నగర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌: డ్రగ్స్‌ రహిత సమాజ నిర్మాణానికి యువత కృషి చేయాలని పీయూ వీసీ శ్రీనివాస్‌ పిలుపునిచ్చారు. పాలమూరు యూనివర్సిటీలో ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ సెల్‌ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ‘నషా ముక్త్‌ యువ’ ర్యాలీలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. యువతే దేశ భవిష్యత్తు అని, మాదకద్రవ్యాల దుష్ప్రభావాలకు లోనుకాకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. డ్రగ్స్‌ వినియోగం వల్ల శారీరకంగా, మానసికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని పేర్కొన్నారు. మాదకద్రవ్యాలపై యువతలో అవగాహన పెంచడంతోపాటు, వాటికి దూరంగా ఉండేలా సమాజంలో చైతన్యం తీసుకురావాలన్నారు. అనంతరం పీయూ ప్రధాన ద్వారం నుంచి బడమీదిపల్లి చౌరస్తా వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ కోఆర్డినేటర్‌ ప్రవీణ, మధుసూదన్‌రెడ్డి, ఈశ్వర్‌, కుమారస్వామి, రవికుమార్‌, అర్జున్‌కుమార్‌, జ్ఞానేశ్వర్‌ పాల్గొన్నారు.

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