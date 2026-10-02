క్రీడల్లో గెలుపోటములు సమానమే

రాజాపూర్: క్రీడల్లో గెలుపోటములను సమానంగా స్వీకరించాలని, నేటి ఓటమి రేపటి విజయానికి నాందిగా భావించి ముందుకు సాగాలని క్రీడలు, పశుసంవర్థక శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి అన్నారు. శుక్రవారం మండలంలోని రంగారెడ్డిగూడలో ఎస్జీఎఫ్ అండర్–19 వాలీబాల్ పోటీలను ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. క్రీడలతో యువతలో క్రమశిక్షణ, పట్టుదల పెరుగుతాయని తెలిపారు. గ్రామీణ క్రీడాకారుల్లోని ప్రతిభను వెలికితీసేందుకు ప్రభుత్వం ఎస్జీఎఫ్ పోటీలను నిర్వహిస్తోందన్నారు.కార్యక్రమంలో జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్రెడ్డి, శాట్ చైర్మన్ శివసేనారెడ్డి, సర్పంచ్ రేవతి, మాజీ సర్పంచ్ శశికళారెడ్డి, దుష్యంత్రెడ్డి, సుధాకర్, ఆర్గనైజర్ నజీబ్ఖాద్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.