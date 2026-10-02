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మహబూబ్‌నగర్‌

Oct 10 2026 12:52 AM | Updated on Oct 10 2026 12:52 AM

న్యూస్‌రీల్‌

శనివారం శ్రీ 10 శ్రీ అక్టోబర్‌ శ్రీ 2026

ఒత్తిడిని ఎలా గుర్తించాలి?

● తరచూ ఆందోళనకు గురవడం, ప్రతికూల ఆలోచనలు పెరగడం

● రోజువారీ పనులపై ఆసక్తి, ఏకాగ్రత తగ్గడం

● నిద్ర, ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు రావడం

● ఇతరులతో మాట్లాడకుండా ఒంటరిగా ఉండాలనిపించడం

● చిన్న విషయాలకే అధికంగా భయపడటం లేదా నిరాశకు గురవడం

ఇలాంటి లక్షణాలు నిరంతరం కొనసాగుతూ రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తే వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి. ఇవి కనిపించినంత మాత్రాన మానసిక అనారోగ్యం ఉన్నట్లు నిర్ధారించలేం. అవసరమైన పరీక్షలు, నిపుణుల సలహాతో సమస్యను గుర్తించి చికిత్స పొందవచ్చు.

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