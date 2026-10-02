నవరాత్రి ఉత్సవాలకు సీఎంకు ఆహ్వానం

అలంపూర్: జోగుళాంబదేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిని ఆహ్వానించినట్లు అలంపూర్ క్షేత్ర ఆలయాల ఈఓ దీప్తి తెలిపారు. హైదరాబాద్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డిని దేవాదాయ, ధర్మాదాయ శాఖ కమిషనర్ హన్మంతురావు, ఈఓ దీప్తి, గద్వాల సంస్థాన వారసులు కృష్ణ రాంభూపాల్ శుక్రవారం కలిశారు. ఆదివారం నుంచి జోగుళాంబదేవి, బాలబ్రహ్మేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో జరిగే దసరా ఉత్సవాలకు సీఎంను ఆహ్వానించినట్లు చెప్పారు. అలాగే జోగుళాంబ, బాలబ్రహ్మేశ్వర స్వామివారి జ్ఞాపికను సీఎంకు అందజేశారు.
మానసిక ఆరోగ్యంపై
దృష్టి సారించాలి
పాలమూరు: ప్రతి ఒక్కరూ మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలని న్యాయసేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి, సీనియర్ సివిల్ జడ్జి డి.ఇందిర సూచించారు. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సాన్ని పురస్కరించుకుని శుక్రవారం జిల్లా కేంద్రం మెట్టుగడ్డలోని బ్రహ్మ మానసిక దివ్యాంగుల పాఠశాలలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. ఏదో ఒక సమయంలో మానసికంగా ఒత్తిడికి గురైనా అధిగమించడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఉంటారని పేర్కొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ మానసికంగా, శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఆరోగ్యకర సమాజాన్ని చూడగలుగుతామన్నారు. మానసిక దివ్యాంగులను, వారి కుటుంబాలకు తగిన చేయూతనివ్వాలన్నారు. కార్యక్రమంలో పాఠశాల వ్యవస్థాపకుడు జి.చంద్రశేఖర్, ప్రిన్సిపాల్ సుజాత, డా.సౌమ్య గన్నోజు, డా.ప్రణ తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తప్పవు
● జడ్చర్లలో హెర్బల్ క్లినిక్ సీజ్
జడ్చర్ల: ప్రభుత్వ నిబంధనలు పాటించని ఆస్పత్రులు, క్లినిక్లపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ శ్రీనివాసులు హెచ్చరించారు. శుక్రవారం జడ్చర్లలోని ఆర్జేఆర్ హెర్బల్ క్లినిక్ను తనిఖీ చేశారు. సరైన రికార్డులు నిర్వహించకపోవడం, వైద్యుల వివరాలు, ఫార్మసీ నిర్వహణలో నిబంధనలు పాటించకపోవడాన్ని గుర్తించి క్లినిక్ను సీజ్ చేశారు. ఆస్పత్రుల్లో వైద్యుల వివరాలు, అందించే సేవల సమాచారాన్ని అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు. తనిఖీల్లో నోడల్ అధికారి డాక్టర్ శివకాంత్, జిల్లా మాస్ మీడియా అధికారి నర్సింహారెడ్డి, హన్మంతు,సుభాష్ చంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో
చాంపియన్గా నిలవాలి
మహబూబ్నగర్ క్రీడలు: జిల్లా కేంద్రంలోని ఇండోర్ స్టేడియంలో శుక్రవారం స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ అండర్–19 విభాగం ఉమ్మడి జిల్లాస్థాయి బాలికల కబడ్డీ ఎంపికలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి జిల్లా ఒలింపిక్ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి కురుమూర్తిగౌడ్ పాల్గొన్నారు. రానున్న ఎస్జీఎఫ్ రాష్ట్రస్థాయి కబడ్డీ పోటీల్లో బాలికల జట్లు మెరుగైన ప్రతిభ కనబరిచి చాంపియన్గా నిలవాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో కోచ్లు మల్లేష్, శివ, పీడీ, పీఈటీలు పాల్గొన్నారు.