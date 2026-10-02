ఆకర్షణీయ పర్యాటక కేంద్రంగా పిల్లలమర్రి

● కలెక్టర్ ఖుష్బూగుప్తా ఆదేశం
● అధికారులతో అభివృద్ధి పనుల సమీక్ష
మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: పిల్లలమర్రిని అన్ని ఆధునిక సౌకర్యాలతో ఆకర్షణీయమైన పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలని కలెక్టర్ ఖుష్బూగుప్తా ఆదేశించారు. శుక్రవారం పిల్లలమర్రిని సందర్శించి పర్యాటక, అటవీ, మత్స్య, విద్య, పురావస్తు శాఖల ఆధ్వర్యంలో రూ.2.5 కోట్లతో చేపడుతున్న ప్రవేశద్వారం, టికెట్ కౌంటర్, మరుగుదొడ్లు, ప్రహరీ తదితర అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించారు. అలాగే అక్కడి జిల్లా సైన్స్ మ్యూజియాన్ని సందర్శించారు. అనంతరం ఆయా శాఖల అధికారులతో సమీక్షించి చేపట్టాల్సిన పనులపై పలు సూచనలు చేశారు. సందర్శకులకు అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలన్నారు. విద్యార్థుల్లో శాసీ్త్రయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించేలా బిర్లా సైన్స్ మ్యూజియం తరహాలో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలు రూపొందించాలన్నారు. చిల్డ్రన్స్ పార్కును ఆకర్షణీయంగా, రంగురంగుల ఆట పరికరాలతో ఆధునికీకరించాలన్నారు. జింకల పార్కులో వాటికి అందిస్తున్న ఆహారం, తాగునీరు, సంరక్షణ చర్యలపై ఆరా తీశారు. సుమారు అందులో 85 జింకలు ఉన్నాయని అటవీ అధికారులు బదులిచ్చారు. ఇక మత్స్య శాఖ ఆధ్వర్యంలోని అక్వేరియాన్ని ఆధునికీకరించాలన్నారు. అక్వేరియం, జంతు ప్రదర్శన ప్రాంతాల్లో వివిధ రకాల జలచరాలు, పాములు, ఇతర జీవుల గురించి విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించేలా సమాచార సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో శిక్షణ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ సాయిశివాని, డీఆర్ఓ ఎ.నిర్మల, డీఎఫ్ఓ ఎం.నవీన్రెడ్డి, డీవైఎస్ఓ జె.రాజశేఖరరెడ్డి, జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారి రాధారోహిణి, పురావస్తు శాఖ ఏడీ నాగలక్ష్మి, విద్యాశాఖ ఏఎంఓ డి.శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.