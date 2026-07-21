దూర విద్యకోర్సుల్లో ప్రవేశాలు పొందండి

స్టేషన్ మహబూబ్నగర్: హైదరాబాద్లోని మౌలానా ఆజాద్ నేషనల్ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో పాలమూరు యూనివర్సిటీలో స్టడీ సెంటర్ అందుబాటులో ఉందని, ఇందులో ప్రవేశాలు పొందాలని మౌలానా ఆజాద్ దూర విద్య యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ సమీ సిద్దిఖీ అన్నారు. సోమవారం ఆర్అండ్బీ అతిథి గృహం ఆవరణలోని మహబూబియా హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో దూరవిద్య కోర్సులకు సంబంధించి కరపత్రాలను ఆవిష్కరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఉర్దూ ఎంఏలో ఆరు విభాగాలు బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ, ఎంబీఏ, డిప్లమా ఇన్ సర్వీస్ వాళ్లు బీఈడీ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉందన్నారు. అదే విధంగా ఇతర సర్టిఫికెట్ కోర్సులు సైతం అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. మీ సేవా కేంద్రాల్లో ఆన్లైన్లో ప్రవేశాలను సమర్థ పోర్టల్లో చేసుకోవాలని సూచించారు. సమావేశంలో పీయూలోని మౌలానా అబుల్ ఆజాద్ స్టడీ సెంటర్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ బషీర్ అహ్మద్, ప్రొఫెసర్లు సాదత్ షరీఫ్, అమాన్ ఒబేద్, డాక్టర్ మజహర్ ఖాద్రీ, తదితరులు పాల్గొన్నారు.