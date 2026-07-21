పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత: ఎస్పీ

మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రతిఒక్కరి బాధ్యత అని ఎస్పీ డి.జానకి అన్నారు. డీసీసీ అధ్యక్షుడు ఎ.సంజీవ్ ముదిరాజ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతినిధి బృందం సోమవారం ఎస్పీని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసి గణేష్ చతుర్థికి సంబంధించి మట్టి విగ్రహాల వినియోగంపై ప్రజలకు విస్తృత స్థాయిలో కల్పిస్తున్నామన్నారు. ఈ సందర్భంగా పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. వారిని ఆమె అభినందిస్తూ జిల్లాలో నిర్వహిస్తున్న ‘గో గ్రీన్.. సేవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, క్లే గణేష్శ్రీకు పోలీసుశాఖ పూర్తి సహకారం అందిస్తుందన్నారు. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ (పీఓపీ) విగ్రహాల నిమజ్జంతో చెరువులు, నదులు, జలాశయాలు కాలుష్యానికి గురవుతున్నాయన్నారు. పర్యావరణహితమైన మట్టి వినాయక విగ్రహాలను మాత్రమే ప్రతిష్టించాలని ప్రజలకు సూచించారు. కార్యక్రమంలో డీఎస్పీలు వెంకటేశ్వర్లు, రమణారెడ్డి, టూటౌన్ సీఐ ఎజాజుద్దీన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గోనెల శ్రీనివాస్, రాకేష్శెట్టి, రాజేష్, వినయ్కుమార్, ఎం.రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.