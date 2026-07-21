ఓటర్లకు అందుబాటులో ఉండి సహకరించండి

స్టేషన్ మహబూబ్నగర్: కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ప్రతి డివిజన్లో ఓటర్ల ఇంటింటికీ వెళ్లి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను నింపడంతో పాటు వారి సమస్యలను తెలుసుకోవాలని ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్రెడ్డి అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో సోమవారం కార్పొరేటర్లు, వివిధ డివిజన్ల ఇన్చార్జీలకు ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను నింపడంలో కొందరు ఓటర్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని.. వారికి అందుబాటులో ఉండి సహకరించాలని సూచించారు. ఓటర్ల ఇంటికి వెళ్లినప్పుడూ డివిజన్లో నెలకొన్న సమస్యలను గుర్తించి.. తన దృష్టికి తీసుకోవాలన్నారు. ఏఐసీసీ నుంచి ప్రత్యేకంగా ఇన్చార్జి వచ్చారని.. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై ఎప్పటిప్పుడూ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారని తెలిపారు. స్వయంగా సీఎం కొడంగల్లో రెండు రోజులపాటు ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ కోసం సమయం కేటాయించారని చెప్పారు. ఈ విషయంలో ఎవరూ అలసత్వం వహించరాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సమావేశంలో ముడా చైర్మన్ లక్ష్మణ్ యాదవ్, నగర మేయర్ గుమ్మాల మమత, డిప్యూటీ మేయర్ ఎం.సురేందర్రెడ్డి, డీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి రాములు యాదవ్, నాయకులు అజ్మత్అలీ పాల్గొన్నారు.