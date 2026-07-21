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నత్తకే నడక

Jul 21 2026 1:30 AM | Updated on Jul 21 2026 1:30 AM

కొల్లాపూర్‌: నాగర్‌కరూన్ల్‌ జిల్లాలోని కల్వకుర్తి నుంచి ఏపీలోని నంద్యాల వరకు.. తెలంగాణ– ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాల మధ్య నిర్మిస్తున్న జాతీయ రహదారి–167కే పనులు ముందుకు సాగడం లేదు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం, భూ సేకరణలో ఆలస్యం వంటి కారణాలతో పనులు నత్తకు నడక నేర్పిస్తున్నాయి. ఐదు ప్యాకేజీలుగా విభజించి నిర్మిస్తున్న ఈ రహదారిలో 1, 4, 5 ప్యాకేజీల పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతుండగా.. 2, 3 ప్యాకేజీల పనులకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు టెండర్లే నిర్వహించలేదు. రెండేళ్ల వ్యవధిలో ఈ రహదారి నిర్మాణం పూర్తవుతుందని జాతీయ రహదారుల సంస్థ ప్రకటించింది. పనులను అధికారికంగా ప్రారంభించి మూడేళ్లు గడుస్తున్నా ఇంకా పూర్తికావడం లేదు.

● మొదటి ప్యాకేజీ పనులకు 2021 సెప్టెంబర్‌ 26న టెండర్లు ఓపెన్‌ చేశారు. కల్వకుర్తి నుంచి సోమశిల రోడ్డు వరకు రహదారి విస్తరణ, బైపాస్‌ నిర్మాణాలు ఈ ప్యాకేజీలో చేపట్టారు. 2023 జూలైలో అధికారికంగా పనులు ప్రారంభించగా.. దాదాపు దాదాపుగా తుది దశకు చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం తాడూరు సమీపంలో బైపాస్‌ రహదారి నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో చేపట్టిన 4, 5 ప్యాకేజీల పనులు కూడా దాదాపుగా పూర్తి కావొస్తున్నాయి.

● 2వ ప్యాకేజీలో సోమశిల నుంచి కృష్ణానది వరకు రహదారి, 3వ ప్యాకేజీలో కృష్ణానదిపై ఐకానిక్‌ కేబుల్‌ బ్రిడ్జి నిర్మించాల్సి ఉంది. 2వ ప్యాకేజీ పనుల కోసం రామాపురం, మల్లేశ్వరం, వరిదేల గ్రామాల శివార్లలో భూ సేకరణ చేపట్టాలి. ఇందుకు సంబంధించి ఏడాది క్రితం నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేయడంతో పాటు రైతులకు నోటీసులు అందజేశారు. కానీ, పరిహారం మాత్రం చెల్లించలేదు. దీంతో ఈ రహదారి పనులకు నేషనల్‌ హైవే అథారిటీ అధికారులు టెండర్లు నిర్వహించడం లేదు. ఈ రహదారి నిర్మాణ ప్రాంతంలో 25 హెక్టార్ల అటవీ భూమి ఉండగా.. దాన్ని రోడ్డు నిర్మాణానికి వాడుకునేందుకు కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణ శాఖ అధికారులు కూడా అనుమతులు ఇచ్చారు. కానీ, రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ పరిధిలోని భూ సేకరణ మాత్రం ముందుకు సాగడం లేదు. 2వ ప్యాకేజీ పనులు పూర్తయితేనే వంతెన నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమవుతాయని, వంతెన పనులకు సంబంధించిన వస్తు సామగ్రిని కృష్ణానది వద్దకు తీసుకువెళ్లేందుకు రహదారి మార్గం ముఖ్యమని నేషనల్‌ హైవే అధికారులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు రూ.963 కోట్ల వ్యయంతో వంతెన నిర్మించేందుకు 2023 అక్టోబర్‌లో టెండర్లు పిలిచారు. నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వంతెనకు సంబంధించిన టెండర్ల గడువును పొడిగిస్తూనే ఉన్నారు.

కొల్లాపూర్‌ నుంచి కృష్ణానది వరకు సా..గుతున్న ఎన్‌హెచ్‌–167కే పనులు

రెవెన్యూ పరిధిలోని భూ సేకరణలో జాప్యమే కారణం

ఏడాది క్రితమే రైతులకు

నోటీసులుఅందజేత

పరిహారం చెల్లించకపోవడంతో

పూర్తికాని ప్రక్రియ

త్వరలోనే పూర్తిచేస్తాం..

కొల్లాపూర్‌ సమీపం నుంచి కృష్ణానదిపై ఐకానిక్‌ బ్రిడ్జి నిర్మించే ప్రాంతం వరకు జాతీయ రహదారి నిర్మాణానికి 53 హెక్టార్ల భూ సేకరణ చేపట్టనున్నాం. ఇందులో 25 హెక్టార్ల అటవీ భూమి ఉండగా.. వారి నుంచి ఎన్‌ఓసీ వచ్చింది. రెవెన్యూ పరిధిలోని భూములు సేకరించేందుకు నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చాం. భూములు కోల్పోయే వారికి నోటీసులు జారీచేశాం. పరిహారం చెల్లింపు ప్రక్రియ ఉన్నతాధికారుల పరిశీలనలో ఉంది. త్వరగా భూ సేకరణ పూర్తిచేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటాం.

– భన్సీలాల్‌, ఆర్డీఓ, కొల్లాపూర్‌

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