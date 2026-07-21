నేడు నగరంలో విద్యుత్‌ కోత

జెడ్పీసెంటర్(మహబూబ్నగర్): జిల్లాకేంద్రంల్రోని 11కేవీ రైల్వేస్టేషన్ ఫీడర్, తెలంగాణ చౌరస్తా ఫీడర్ పరిధిలో చెట్ల కొమ్మల కత్తిరింపు కారణంగా మంగళవారం విద్యుత్ అంతరాయం ఉంటుందని ఏడీ తవుర్యానాయక్ సోమవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. క్రిస్టియన్కాలనీ, రైల్వేస్టేషన్ రోడ్డు, తెలంగాణ చౌరస్తా, సత్య చౌరస్తా, న్యూటౌన్, కలెక్టర్ బంగ్లా చౌరస్తా, బోయపల్లి గేట్, రాజేంద్రనగర్, సద్దలగుండు, పాల్సాబ్గుట్ట ప్రాంతాల్లో ఉదయం 8 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు విద్యుత్ సరఫరా ఉండదని, అందుకు ప్రజలు సహకరించాలని కోరారు.
దరఖాస్తుల ఆహ్వానం
మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: జిల్లాకేంద్రంలోని ఎంవీఎస్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో పలు సబ్జెక్టులను బోధించేందుకు అర్హత గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ పద్మావతి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఏఐ, మిషన్ లర్నింగ్, బీబీఏ, బీబీఏ రీటైల్ ఆపరేషన్స్, బీసీఏ, బీఎఫ్ఎస్ఐ, బయోటెక్నాలజీ, కామర్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్, డేటా సైన్స్, ఇంగ్లిష్, ఫైనాన్స్, హెల్త్కేర్, హిందీ, హిస్టరీ, మైక్రో బయోలజీ, పొలిటికల్ సైన్స్, స్టాటస్టిక్స్, తెలుగు, ఉర్దూ, జువాలజీ పోస్టులున్నాని పేర్కొన్నారు. పీహెచ్డీ, నెట్, సెట్ ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుందని తెలిపారు.
మొక్కజొన్న క్వింటాల్ రూ.2,424
జడ్చర్ల: బాదేపల్లి వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డులో సోమవారం మొక్కజొన్నకు క్వింటా గరిష్టంగా రూ.2,424, కనిష్టంగా రూ.2,210 ధరలు లభించాయి. వేరుశనగకు రూ.7,488 ధర పలికింది. గద్వాల మార్కెట్కు 293 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి రాగా.. క్వింటాల్ గరిష్టంగా రూ.6,911, కనిష్టంగా రూ.3,849, సరాసరిగా రూ.6,099 ధరలు లభించాయి.
పదోన్నతి బాధ్యతను మరింత పెంచుతుంది
మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: పీయూలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లుగా ఉన్న డాక్టర్ మధుసూదన్రెడ్డి, కిషోర్, నూర్జహన్, చంద్రకిరణ్లకు ప్రొఫెసర్ హోదా కల్పిస్తూ వీసీ శ్రీనివాస్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు గా విధులు నిర్వహిస్తున్న అనురాధారెడ్డి, కుమారస్వామిలను సీనియర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లుగా పదోన్నతి పొందారు. ఈ సందర్భంగా వీసీ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ పదోన్నతి అనేది కేవలం హోదా మాత్రమే కాదని, అది అధ్యాపకుల బాధ్యతను మరింత పెంచుతుందన్నారు. తమ అనుభవాన్ని, విద్యార్థుల శ్రేయ స్సు కోసం వినియోగిస్తూ వినూత్న పరిశోధనలు, సమర్థవంతమైన బోధన ద్వారా యూనివర్సిటీని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. రిజిస్ట్రార్ రమేష్బాబు, ఏఆర్ వెంకటేశ్వర్రావు, సూపరిండెంట్ రవీందర్, మనోహర్, సాయికిరణ్ పాల్గొన్నారు.
పీజీ పరీక్షలు ప్రారంభం
మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: పాలమూరు యూనివర్సిటీలో పీజీ నాలుగో సెమిస్టర్ పరీక్షలు సోమవారం ప్రారంభమయ్యాయి. పీజీ కళాశాల పరీక్ష కేంద్రాన్ని వీసీ శ్రీనివాస్ తనిఖీ చేశారు. పరీక్షకేంద్రాల్లో పూర్తిస్థాయిలో వసతులు కల్పించాలని, మాస్ కాపీయింగ్కు అవకాశం లేకుండా పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ఆయన వెంట కంట్రోలర్ ప్రవీణ, ప్రిన్సిపల్ మధుసూదన్రెడ్డి, కృష్ణయ్య, గౌస్ తదితరులు ఉన్నారు.