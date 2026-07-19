క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి.. సత్వరం పరిష్కరించండి

జెడ్పీసెంటర్(మహబూబ్నగర్): ప్రజావాణిలో అర్జిదారుల నుండి వచ్చిన ఫిర్యాదులను సత్వరం పరిష్కరించాలని అల్లం డీఆర్ఓ నిర్మల అధికారులకు ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ఆమె ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. ప్రతి సమస్యను పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని, అధికారులు ప్రజావాణి దరఖాస్తులను క్షుణ్ణంగా చదివి అర్థం చేసుకుని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి సత్వరం పరిష్కరించాలని అన్నారు. ఈ వారం ప్రజల నుంచి 116 వినతులు వచ్చాయి.
మౌలిక వసతులు కల్పించాలి
మహబూబ్నగర్ మండలంలోని కోడూర్లో నిర్మించిన డబుల్ బెడ్రూం మరుగుదొడ్లు నిర్మించకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. బాత్రూంలను నిర్మించకుంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను వెనక్కి తీసుకోండి. అధికారులకు ఎన్నిసార్లు సమస్యను విన్నవించినా ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు. – కోడూర్ గ్రామస్తులు