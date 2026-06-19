టీచర్లు, ఆయాల నియామకానికి గ్రీన్సిగ్నల్
పారదర్శకంగా ఎంపిక ప్రక్రియ
మహబూబ్నగర్ రూరల్: జిల్లాలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఖాళీగా ఉన్న టీచర్లు, ఆయాల పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. చిన్నారులు, గర్భిణులు, బాలింతలకు నాణ్యమైన పౌష్టికాహారం, పూర్వ ప్రాథమిక విద్యను అందించేందుకు వీలుగా అంగన్వాడీ ఉపాధ్యాయ, సహాయకుల పోస్టులను ప్రభుత్వం భర్తీ చేయనుంది. మహిళా, శిశు, వికలాంగుల, వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాలో అంగన్వాడీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. జిల్లాలోని దేవరకద్ర, జడ్చర్ల, మహబూబ్నగర్ అర్బన్, మహబూబ్నగర్ రూరల్ ప్రాజెక్టుల పరిధిలో అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆయాల ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. జిల్లాలో 64 పోస్టులు టీచర్, 113 ఆయా పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించి.. ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక అందించారు. జిల్లాలో పలు కారణాలతో ఖాళీగా ఉన్న టీచర్లు, ఆయాల పోస్టులను భర్తీ చేయలేదు. కొన్నేళ్లుగా వాటి నిర్వహణకు కూడా ఇబ్బందిగా మారింది. మరికొన్ని చోట్ల కొందరు టీచర్లకు అదనపు కేంద్రాలను అప్పగించగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఖాళీగా ఉన్న కేంద్రాల నిర్వహణ సూపర్వైజర్లకు, సీడీపీఓలకు ఇబ్బందిగా మారింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు ఫిర్యాదు చేయడం, కేంద్రాల నిర్వహణ సరిగా లేదనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. ఖాళీలను భర్తీ చేస్తే అంగన్వాడీ కేంద్రాల నిర్వహణ మెరుగుపడుతుందని తెలుస్తుంది. అభ్యర్థులు ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణతతోపాటు నిర్దేశించిన వయోపరిమితి నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. స్థానికతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అర్హత, అవసరమైన ధ్రువపత్రాల వంటి పూర్తి వివరాలు సంబంధిత ఐసీడీఎస్ కార్యాలయాల్లో అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపారు. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన మహిళా అభ్యర్థులు ఈ నెల 20 నుంచి 30వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని జిల్లా సంక్షేమశాఖ అధికారి జరీనాబేగం పేర్కొన్నారు.
నాలుగు ప్రాజెక్టులు..
జిల్లాలో మొత్తం 4 ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 1,163 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో 64 అంగన్వాడీ టీచర్, 113 ఆయా పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. దేవరకద్ర ప్రాజెక్టు పరిధిలో 7 టీచర్, 9 ఆయాల పోస్టులు ఖాళీగా ఉండగా.. జడ్చర్ల ప్రాజెక్టు పరిధిలో 24 టీచర్, 49 ఆయా పోస్టులు, మహబూబ్నగర్ అర్బన్ ప్రాజెక్టులో 15 టీచర్, 30 ఆయా పోస్టులు, రూరల్ ప్రాజెక్టు పరిధిలో 18 టీచర్, 25 ఆయాల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని గుర్తించారు.
జిల్లాలో 64 టీచర్,
113 ఆయా పోస్టుల భర్తీకి కసరత్తు
ఈ నెల 30 వరకు
దరఖాస్తుల స్వీకరణ
అంగన్వాడీ కేంద్రాల పనితీరును మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించేందుకు ఖాళీల భర్తీ చేపడుతున్నాం. అర్హత కలిగిన మహిళా అభ్యర్థులు నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న నిబంధనల ప్రకారం నిర్ణీత గడువులోగా దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి. ఎంపిక ప్రక్రియ పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తాం.
– జరీనాబేగం,
జిల్లా సీ్త్ర, శిశు సంక్షేమశాఖ అధికారి