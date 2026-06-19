 పెండింగ్‌ కేసుల పరిష్కారానికి కృషి | - | Sakshi
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పెండింగ్‌ కేసుల పరిష్కారానికి కృషి

Jun 22 2026 12:42 AM | Updated on Jun 22 2026 12:42 AM

మహబూబ్‌నగర్‌ క్రైం: జాతీయ లోక్‌ అదాలత్‌లో పోలీస్‌ శాఖకు సంబంధించి 2,877 కేసులు పరిష్కారం అయినట్లు ఎస్పీ డి.జానకి ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మొత్తం కేసులలో 434 ఎఫ్‌ఐఆర్‌, 469 డ్రంకెన్‌ డ్రైవ్‌ కేసులు, 1,889 ఈ–పెట్టీ కేసులు, 85 సైబర్‌ నేరాల కేసులు పరిష్కరించడం జరిగిందన్నారు. సైబర్‌ నేరాల బారినపడిన బాధితులకు మొత్తం రూ.26,88,894 నగదు తిరిగి అందజేశామన్నారు. జాతీయ లోక్‌ అదాలత్‌ ద్వారా పెండింగ్‌ కేసులను త్వరగా పరిష్కారం చేయడంతోపాటు బాధితులకు వేగవంతమైన న్యాయం అందుతున్నారు.

వాటాదారులకు

మెరుగైన సేవలు

స్టేషన్‌ మహబూబ్‌నగర్‌: ది పాలమూరు కోఆపరేటివ్‌ అర్బన్‌ బ్యాంక్‌ లిమిటెడ్‌ వాటాదారులు, ఖాతాదారులకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తున్నట్లు బ్యాంక్‌ చైర్మన్‌ కండె కుమారస్వామి అన్నారు. ది పాలమూరు కోఆపరేటివ్‌ అర్బన్‌ బ్యాంక్‌ లిమిటెడ్‌ 28వ సర్వసభ్య సమావేశాన్ని ఆదివారం జిల్లాకేంద్రంలోని ఓ కన్వెన్షన్‌ హాల్‌లో నిర్వహించారు. బ్యాంక్‌ చైర్మన్‌ కుమారస్వామి మాట్లాడుతూ 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి బ్యాంక్‌ రూ.1,29,68,995 లాభాలు ఆర్జించిందని చెప్పారు. ఇందులో వాటాదారులకు 25 శాతం డివిడెండ్‌ ఇవ్వాలని నిర్ణయించామని సీనియర్‌ వైస్‌ చైర్మన్‌ గుండ్ల కృష్ణయ్య ప్రకటించారు. తెలంగాణలో 25 శాతం డివిడెండ్‌ ఇస్తున్న ఏకై క కోఆపరేటివ్‌ బ్యాంక్‌ మనదేనని పేర్కొన్నారు. సీఓఈ రాచూరి రాజేంద్రకుమార్‌ 2025–26 సంవత్సరానికిగాను జమ అయిన ఖర్చుల వివరాలను సమావేశంలో వివరించగా సభ్యులందరూ ఆమోదం తెలిపారు. 28 ఏళ్ల తర్వాత బ్యాంక్‌ సొంత భవన నిర్మాణానికి స్థలం కొనుగోలు చేయనున్నామని, అలాగే 2026– 27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మరో నూతన శాఖను ప్రారంభించే యోచనలో ఉన్నట్లు డైరెక్టర్లు వెల్లడించారు. సమావేశంలో బ్యాంక్‌ వైస్‌ చైర్మన్‌ కలకొండ సూర్యనారాయణ, డైరెక్టర్లు పుల్లా శ్రీనివాసులు, గుండా వెంకటేశ్వర్లు, రాగిరి తిరుపతయ్య, ఎదిర తమ్మయ్య, కల్వ కన్నయ్యశెట్టి, నీల సంగమేశ్వర్‌, హకీమ్‌ విశ్వప్రసాద్‌, దామరగిద్ద జ్యోతి, బ్యాంక్‌ మేనేజర్‌ జనుంపల్లి రమేష్‌, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఉత్సాహంగా

నెట్‌బాల్‌ ఎంపికలు

మహబూబ్‌నగర్‌ క్రీడలు: తెలంగాణ అమెచ్యూర్‌ నెట్‌బాల్‌ అసోసియేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని మెయిన్‌ స్టేడియంలో ఆదివారం రాష్ట్రస్థాయి సీనియర్‌ ఫాస్ట్‌–5 పురుష, మహిళా నెట్‌బాల్‌ ఎంపికలు నిర్వహించినట్లు సంయుక్త కార్యదర్శి సయ్యద్‌ అంజద్‌అలీ తెలిపారు. ఈ ఎంపికలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 80 మందికిపైగా క్రీడాకారులు హాజరైనట్లు తెలిపారు. ఎంపికయ్యే జట్లు పుదుచ్చేరిలో ఈ నెల 25 నుంచి 28 వరకు జరిగే సీనియర్‌ ఫాస్ట్‌–5 జాతీయ స్థాయి నెట్‌బాల్‌ చాంపియన్‌ షిప్‌లో పాల్గొంటాయని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో సీనియర్‌ క్రీడాకారులు హబీబ్‌ఖాన్‌, మహ్మద్‌ ఖాజా అక్రముద్దీన్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

నేడు మంత్రి సీతక్క

పర్యటన

కందనూలు: రాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సీతక్క సోమవారం నాగర్‌కర్నూల్‌ నియోజకవర్గంలో పర్యటించనున్నట్లు ఎమ్మెల్యే కూచుకుళ్ల రాజేశ్‌రెడ్డి ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మంత్రి సోమవారం ఉదయం 7.30 గంటలకు హైదరాబాద్‌ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో బయలుదేరి ఉదయం 10 గంటలకు జిల్లాలోని తాడూరు మండలం సిర్సవాడ గ్రామానికి చేరుకోనున్నారు. అక్కడ దుండుభీ వాగుపై రూ.20 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్న హై లెవల్‌ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. అనంతరం నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాకేంద్రంలో రూ.5 కోట్ల వ్యయంతో ఇందిరా మహిళా శక్తి భవన్‌ నిర్మాణ ప్రణాళికలు పరిశీలించనున్నారు. అలాగే తెలంగాణ పోలీస్‌ ఉమెన్‌ సేఫ్టీ వింగ్‌ ఆధ్వర్యంలో భరోసా సెంటర్‌కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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